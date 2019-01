Praha má od konce prosince na stole návrh memoranda o porozumění, který připravila digitální platforma na krátkodobé ubytování Airbnb, přes niž jen v Praze téměř šest tisíc lidí nabízí krátkodobý pronájem pokoje.

Návrh se týká spolupráce na výběru místních ubytovacích poplatků, na nichž podle odhadů Praha ročně tratí až 120 milionů korun. Nejdůležitějším tématem, které memorandum otevírá je ale podle radní pro legislativu a bydlení a předsedkyni komise pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb, Hany Kordové Marvanové (Spojené síly pro Prahu) sdílení dat o uživatelích. Ty chce americká společnost poskytovat jen v anonymizované podobě.

Tím by musela dál při kontrole pokračovat mravenčí práce úředníků, kteří dnes musí srovnávat data finanční správy s výpisy z katastru a složitě dedukovat, kdo zákonné povinnosti plní a kdo ne. "Dnes je při vymáhání plnění povinností a poplatků největší problém to, že Praha nemá seznam hostitelů, kteří tyto služby poskytují," říká Kordová Marvanová v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Přesto, že je dohledávání zdlouhavé, podařilo se už dnes identifikovat stovky až tisíce lidí, u kterých je podezření, že nezaplatili poplatky. Výsledky už dostaly jednotlivé městské části k dalšímu řešení.

HN: Jak začala jednání s Airbnb? Kdo koho oslovil?

Pan Vladimír Beroun (zástupce Airbnb pro střední Evropu, pozn. red) oslovil po našem zvolení někoho z rady a protože ta problematika spadá pode mně, tak jsem se s ním velmi rychle sešla.

HN: Na čem jste se na podzim domluvili?

Pan Beroun nám sdělil, že Airbnb má zájem spolupracovat na řešení problémů, které s jejich službou Praha má. Říkal, že chtějí, aby platforma fungovala a nebyla zatěžována neřešenými problémy a stížnostmi. Ukázal nám, že k tomu zřídili stránku s možností stížnosti jim zaslat. Zároveň mluvil o tom, že jednali s minulou radou, respektive s paní primátorkou (Adrianou Krnáčovou, pozn. red.). Chtěli uzavřít memorandum, což ale skončilo ve slepé uličce a proto se nyní obrací na nás.

HN: Co jste mu na to řekla vy?

Já jsem mu sdělila, že určitě budeme rádi, když bude dohoda možná. On mluvil o tom, že mají připravený návrh memoranda o spolupráci. Aby se gró těch problémů řešilo ve spolupráci, protože to je samozřejmě nejrychlejší způsob.

S tím jsme se rozešli a dohodli jsme se, že on pošle návrh textu, což se stalo mezi svátky. Další schůzku jsme si dohodli na únor, kdy to probereme konkrétně.

HN: Co ostatní platformy? Airbnb není jediné, významný je například i Booking.com.

Toho, že Airbnb není jediné jsme si vědomi, ale je to platforma, přes kterou se krátkodobě pronajímá bytů nejvíce. A když se to domluví s největší platformou, tak to může být vhodný příklad.

HN: Když mluvíte o problémech. Co Prahu nejvíce trápí?

Jsou tři problémy, které by se daly řešit, kdyby byla vůle této platformy spolupracovat. Nejvíce nás trápí stížnosti lidí, co bydlí v centru a jsou zatěžováni tím, jak se ubytovaní hosté chovají - to je rušení nočního klidu, nepořádek a tak dále. Druhá problematická oblast je, že celá řada lidí neplní své zákonné povinnosti, není to řádně ohlášeno a nejsou odváděny poplatky. Chybí evidence a až teď se to začíná řešit, protože na základě dohody s finanční správou loni příslušné úřady Prahy obdržely informace o potencionálních dlužnících.

Třetí problém je takový setrvalý. V tom rozsahu v jakém to funguje například v centru města to může vést k vylidňování centra, což není dlouhodobě dobrý jev. Vyřešení tohoto problému je samozřejmě mnohem složitější, protože se tak děje na základě svobodného rozhodnutí těch lidí, kteří raději pronajímají byty krátkodobě, než dlouhodobě.

Ale akutní jsou ty dva první problémy - stížnosti a nevybírané poplatky.

HN: Vy jste teď dostali to memorandum. Co je podle vás v něm nejvýznamnější?

Za nás určitě zájem uzavřít memorandum vítám. Ráda bych, abychom ještě tento rok dospěli k dohodě. To by umožnilo určitou samoregulaci a to, aby se dodržovala pravidla. V tomto by Airbnb mohlo pomoci, abychom to nevynucovali po jednotlivých pronajímatelích.

Beru to jako základ pro diskuzi. Nejdůležitější bod, který je tam uveden je pomoc při vybírání místních poplatků. Že by to mohli hromadně vybírat a odvádět v zastoupení hostitelů.

Musíme ale diskutovat, jak konkrétně by to vypadalo. Je potřeba, aby Praha získala seznam těch ubytovatelů a míst, za která je ten poplatek hrazen. To tam není dořešeno. Já to beru jako rámcové memorandum a ne konečnou dohodu, kterou si vyjasníme v dalším jednání.