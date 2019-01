Průměrné sazby z poskytnutých hypoték se v prosinci pohybovaly na úrovni 2,9 procenta, což je o 0,7 procentního bodu více než ve stejném období před rokem. V lednu se dostanou nad tři procenta. Odhad zveřejnila ve středu Hypoteční banka, která je lídrem trhu.

Generální ředitel Hypoteční banky Jiří Faix letošní odhad vývoje úroků hypoték označil za těžký. "Zatím předpokládáme, že sazby budou růst, ale mírnějším tempem než v roce 2018. Mohou ale i stagnovat i klesnout," řekl Faix.

Odhad vývoje sazeb v letošním roce je podle Faixe obtížný proto, že dlouhodobé sazby na mezibankovním trhu, od kterých banky odvíjejí své hypoteční úroky, v posledních dvou měsících překvapivě klesly.

Začátkem ledna klesly tyto tržní sazby na 1,7 procenta, a byly tak skoro o jeden procentní bod níže než v listopadu, kdy banky začaly své nabídkové sazby posílat nad tři procenta. I nyní se tržní sazby drží pod dvěma procenty.

"Důvodům, proč se to děje, nerozumíme. Počkáme si, jak se situace bude dál vyvíjet, a podle toho budeme postupovat při určování svých nabídkových úroků na hypotékách," řekl Faix.

Bankám se tak otevírá nový prostor pro to, aby současné úroky hypoték snížily. Jako první se k tomu rozhodla UniCredit Bank.

"Snížili jsme hypoteční sazby v porovnání s prosincem 2018 o 0,3 procentního bodu, a to u všech fixací, včetně hypotéky s variabilní úrokovou sazbou," říká Petr Plocek. "V UniCredit Bank tak hypotéky od 10. ledna budou nově za úrok 2,59 procenta," dodal Plocek.

Podle Patrika Rožumberského, ekonoma UniCredit Bank, jde o reakci na vývoj na mezibankovním trhu. "S citelným poklesem sazeb na mezibankovním trhu se dosavadní trend růstu sazeb na hypotékách zřejmě zastaví," myslí si Rožumberský.

Podle Viktora Zeisela, hlavního ekonoma Komerční banky, s obdobnou reakcí ale další banky nebudou spěchat. Budou si chtít kompenzovat část období loňského roku, kdy se před říjnovým zpřísněním hypoték snažily nabrat co nejvíce klientů na úkor svých velmi nízkých marží. "Banky budou vyčkávat, co se bude dít dál," říká Zeisel. Stejného názoru je i Michal Skořepa, ekonom České spořitelny. "Důvod, proč mezibankovní sazby šly dolů, není pro banky srozumitelný, budou proto vyčkávat na další vývoj," říká Skořepa.

Většina analytiků očekává, že ČNB v únoru přistoupí k dalšímu zvýšení své základní sazby, což se promítne i do vývoje mezibankovních sazeb.

Vývoj úroků však také ovlivňuje konkurenční boj mezi bankami o klienty. Objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů podle odhadu Hypoteční banky byl loni 220 miliard korun, což je o šest miliard méně než v roce 2017. Generální ředitel banky Jiří Feix očekává v letošním roce pokles na 200 miliard korun. Podle Faixe zesílí boj bank o nové klienty i o udržení klientů, kterým končí fixace. "Do jiné banky odchází mnohem méně klientů než v minulosti a tento trend bude pokračovat," říká Faix. Při nové fixaci mohou také klienti očekávat, že je banky budou oslovovat s nabídkami na zvýšení jistiny úvěru. "Je to cesta, jak můžeme zvýšit objem úvěrů, a budeme se na to více orientovat," potvrdil Faix.

