Apple získal za poslední fiskální rok 100 miliard dolarů z příjmů, které nebyly spojené s telefony iPhone. V úterním rozhovoru pro americkou televizi CNBC to řekl ředitel Applu Tim Cook. "V posledním čtvrtletí jsme, pokud vezmu vše kromě iPhonů, zaznamenali růst o 19 procent," prohlásil Cook.

Služby od Applu, jako například App Store, iTunes, Apple Pay, Apple Music nebo iCloud stále rapidně rostou. V roce 2017 Tim Cook prohlásil, že by si přál, aby se příjmy z těchto služeb do konce roku 2020 zdvojnásobily, což v úterním rozhovoru zopakoval. Tento nárůst v oblasti služeb společně s úspěchem zbylých hmotných produktů Applu (jako například Apple Watch) a zájmem firmy o zdravotnické výrobky podle CNBC napovídá, kam vlastně technologický gigant směřuje.

Zde je přehledně několik bodů z rozhovoru s Timem Cookem:

Apple v roce 2019

Apple podle Cooka v roce 2019 oznámí úplně nové služby. "Uvidíte nás ohlašovat nové služby. Bude toho víc," řekl v rozhovoru. "Na těchto nových službách pracuje Apple už několik let, hlavně na těch, které se týkají zdravotnictví," pokračoval. "Pokud se budete v příštích letech ohlížet do minulosti a ptát se, co byl největší přínos Applu pro lidstvo, vybaví se vám zdravotnictví," tvrdí Cook.

Čínsko-americký obchod

Tim Cook odpovídal i na otázky ohledně obchodních rozhovorů mezi Čínou a Spojenými státy. Předpokládá, že ekonomické oslabení Číny, spojené se současným sporem, je jen dočasné a že je v zájmu obou zemí najít kompromis. "Obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou jsou velice složité a rozhodně potřebují aktualizovat, ale, jak už jsem dříve říkal, věřím, že se to podaří," řekl šéf Applu.