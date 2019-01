Automobilky se připravují na dobu, kdy budou muset razantně snížit množství oxidu uhličitého, které vypouští do ovzduší jejich automobily. Evropská unie po roce 2020 výrazně omezí množství zplodin, které mohou nově vyrobená auta vypouštět z výfuků. Výrobci budou muset srazit průměrné emise u vyrobených aut, jinak budou platit miliardové pokuty. Po roce 2025 se navíc regulace ještě výrazně zpřísní.

Výrobci nemají na výběr. Musí masivně investovat do alternativních paliv a co nejrychleji odstartovat prodej "čistých" aut, aby splnily limity EU. Volvo loni oznámilo, že od roku 2019 bude na trh uvádět výhradně elektrické vozy nebo hybridy. Mazda chce prodávat do roku 2030 pouze elektromobily. PSA Group a japonská Toyota podle francouzského listu Les Echos ukončí do roku 2021 společnou výrobu malých aut. Spekuluje se o tom, že to může být právě kvůli požadavkům EU na snižování emisím, které se nejvýrazněji promítají do marží právě u malých automobilů.

Také mladoboleslavská Škoda Auto, která je součástí německého koncernu Volkswagen, před časem oznámila, že do roku 2022 utratí zhruba dvě miliardy eur (více než 50 miliard korun) do alternativních paliv. Cílem je do roku 2025 nabídnout zákazníků 10 modelů v elektrifikované verzi. Tím nejočekávanějším je zatím model Vision E, který automobilka začne vyrábět už v příštím roce.

Přestože zájem o elektromobily v Česku roste, jejich podíl na trhu zůstává zatím zanedbatelný a nedosahuje ani procenta z celkového objemu aut. "Elektrických vozidel bylo loni v Česku registrováno zhruba 700. O rok dříve to bylo přibližně 300. Můžeme tedy říct, že jsme udělali loni velký skok, ale počtově na tom úplně dobře nejsme," říká tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.