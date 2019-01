Po čtyřech letech plánování začíná americká Tesla se stavbou svojí první továrny mimo území Spojených států. Fabrika s názvem Gigafactory 3 bude stát 5 miliard dolarů (zhruba 111,7 miliardy korun) a vyroste v Číně nedaleko Šanghaje. Stavbu v pondělí zahájil zakladatel a šéf firmy miliardář Elon Musk.

Vozy Tesla Model 3 by měla továrna začít vyrábět do konce tohoto roku. Položení základního kamene znamená pro Muska a jeho Teslu začátek další velké výzvy. Ekonomiku Číny totiž momentálně zatěžuje probíhající obchodní válka se Spojenými státy, píše server Bloomberg.

"Čína se stává světovým lídrem v přijímání elektrických automobilů a její trh je zásadní pro misi Tesly zrychlit přechod světa na obnovitelnou energii," prohlásil Musk. "Tento týden začínáme přijímat on-line objednávky Modelu 3 v Číně, takže zákazníci si mohou nakonfigurovat své vozidlo dopředu. Gigafactory 3 je dalším příkladem závazku Tesly k čínskému trhu," dodal známý byznysmen.

Tesla bude čelit hlavně nepříznivé situaci na čínském automobilovém trhu, který loni zaznamenal svůj první pokles za posledních 20 let. Situaci jí neulehčuje ani několik konkurenčních startupových firem, které se snaží fungovat podobně jako americký technologický gigant.

Čínská továrna je výsledkem několikaletých vyjednávání s místními úřady a po neslavném roce 2018 je pro Muska osobním vítězstvím. Pro Teslu jde totiž o způsob, jak se v budoucnu vyrovnat s případným poklesem poptávky po jejích automobilech ve Spojených státech. Firma se navíc nebude muset dělit o své příjmy a technologie s čínskými partnery. "Cenově dostupná auta musí být vyrobena na kontinentě, na kterém žije zákazník," napsal Elon Musk na svém Twitteru.

Shanghai Giga output is just for greater China, not North America. Affordable cars must be made on same continent as customers.