V dalším díle videopořadu HN a Aktuálně.cz Endorfiny, prvním v novém roce, jsme pozvali Zdeňka Pohlreicha na baseball. Známý kuchař v minulosti v tomto sportu dokonce Československo reprezentoval a později v Austrálii také několik let působil jako rozhodčí.

Potkali jsme se před Vánoci v tělocvičně předního pražského klubu Eagles. Mentorem nám byl jeden z jeho hráčů a funkcionářů Jan Drábek. Pohlreich už mnoho let tento pálkařský sport nehrál, byť třeba jeho syn donedávna právě za Eagles nastupoval.

Začínáme házením, a ne zrovna šťastně, slušnou ránu od mé nepovedené přihrávky dostávají Pohlreichovy na lavičce odložené brýle. Ups.

Naopak autor řady kuchařek, televizních show o vaření a provozu restaurací, který sám mnoho podniků založil, řídil a stále provozuje, předvádí jednu z machrovinek ze svojí baseballové kuchyně. Tzv. knuckle ball, nadhoz, kdy míč plave ve vzduchu a je strašně těžké ho chytit. Dřív, když se Pohlreich baseballu věnoval, prý ale nejradši hrával jako catcher za pálkařem.

"Na baseballu se mí líbí, že to je chytrá hra," říká. Dnes ve svém volnu ale dává přednost spíš golfu. Právě mezi těmito sporty však vidí zajímavou paralelu. "Důležitější než síla je u obou čistý kontakt hole nebo pálky při švihu s míčkem," poznamenává. A to už jsme u odpalů. Ve speciální kleci s ochrannou sítí, která má bránit případnému nastřelení nadhazovače. Aby nedošlo k trefení pálkaře, radši si nadhazujeme spodem. "Šéf" to má každopádně pořád v ruce. Takže žádný strach.

Derivaci jeho pořadu pro televizi Prima Ano, šéfe s názvem Ano, šéfová prý neřeší. Nechce ani chválit, ani kritizovat. Naopak dává tip na dobrou restauraci z poslední doby – Taro na Smíchově.

Před Vánoci vydal Pohlreich novou kuchařku s názvem Fresh. Tak se tedy v debatě chvíli točíme kolem různých gastrotrendů a jeho postřehů k nim. Jeden za všechny: "Severský styl, nordic cuisine, je cesta do pekel, móda, která odezní," je přesvědčen Pohlreich. Zástupcem takového typu gastronomie u nás je třeba karlínská Eska ze skupiny Ambiente Tomáše Karpíška. Ale nic proti Karpíškovi. Toho má Pohlreich rád.

Pohlreich, protože syna poslal na studia do USA, část podzimu strávil na Floridě. Další delší výlet tam plánuje znovu i na jaře. Proto se ptám, co říká na americké kuchařské show a pořady, zejména populární série na Netflixu Chef´s Table a Final Table. "Je neuvěřitelné, jak krásně je to udělané. Je z toho vidět, že do toho jdou velké prachy. Moc se mi líbil třeba díl s Michelem Trosigrosem," zmiňuje zástupce legendární francouzské kuchařské rodiny. Jinak Pohlreich asi nejvíc obdivuje práci a kariéru katalánské ikony mezi šéfkuchaři Ferana Adriu.

V Americe Pohlreich dle svých slov vždy najde nějakou inspiraci pro život jako takový. "Potřebovali bychom tady u nás být víc zodpovědní sami za sebe. Třeba politika se tam vůbec neřeší tolik jako tady. Čas, který se tady stráví tlacháním o politice, je neúměrný tomu, jak to každý člověk může ovlivnit a ovlivňuje," říká Pohlreich. "Naučili jsme se svádět věci na 'někoho' - takzvaně 'oni' - i když nikdo pořádně neví, kdo to je," dodává.

Při hře už pak k dalším incidentům typu brýle z úvodu naší akce nedochází. A to je dobrá zpráva na závěr. Nezdá se to a nevypadá to, ale baseball, když mezi profesionály létají míčky až třeba 160kilometrovou rychlostí, může být sakra nebezpečná věc.