Růst automatizace má v globálním hledisku zatím zanedbatelný vliv na zaměstnávání lidí," říká hlavní ekonom Světové banky Pinelopi Koujianou Goldberg pro agenturu Bloomberg.

Analýza The World Development Report 2019 vydaná Světovou bankou je jedna z mnoha studií, které popisují dopady technologií na zaměstnanost. V minulosti podobné texty předpovídaly, že kvůli automatizaci zanikne více pracovních míst, než bude díky ní vytvořeno. "Strach z toho, že kvůli robotům bude méně pracovních pozic, není opodstatněný," říká Koujianou Goldberg. Podle analýzy pracovní místa nezmizí, jen se změní jejich charakter.

Více než dvě třetiny robotů operují v automobilovém, elektrotechnickém nebo strojírenském průmyslu. Když čínská skupina Foxconn technology, největší smluvní výrobce elektroniky na světě a hlavní výrobce telefonů firmy Apple, zapojila do procesu výroby roboty, snížila počty zaměstnanců o 30 procent.

Ruská Sberbank využívá umělou inteligenci při poskytování půjček. Nyní o jejich poskytnutí rozhoduje v 35 procentech případů, do pěti let by měl počítač rozhodovat o 70 procentech žádostí. Roboti zde už nahradili tři tisíce lidských zaměstnanců.

Množství robotů raketově stoupá. V roce 2019 počet těch, kteří budou "pracovat" v průmyslu, podle studie stoupne o 1,4 milionu na 2,6 milionu robotů po celém světě. Nejvyšší množství robotů v přepočtu na jednoho pracovníka je v Německu, Koreji a Singapuru. Ve všech těchto zemích i přesto zůstává zaměstnanost vysoká.