Americký výrobce elektrických aut Tesla ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil odbyt ve srovnání s předchozími třemi měsíci o osm procent na 90 700 vozů. Výroba se zvýšila rovněž o osm procent na nový rekord. Oba údaje však zaostaly za očekáváním analytiků a automobilka oznámila, že kvůli snížení daňového zvýhodnění pro ekologická auta sníží v USA ceny svých vozů o 2000 dolarů (přes 45 tisíc korun).

Analytici dotazovaní agenturou FactSet čekali, že Tesla dodá v posledních třech měsících roku na trh 92 700 vozů, uvedl server CNBC. Odbyt nejnovějšího Modelu 3 stoupl o 13 procent na 63 150 vozů, zatímco analytici čekali 64 900 vozů.

Za celý rok Tesla prodala 245 240 vozů. To je téměř tolik jako za předchozích šest let existence firmy dohromady. Z toho bylo 145 846 vozů značky Model 3.

Tesla vyrobila ve čtvrtletí celkem 86 555 vozů, včetně 61 394 značky Model 3. Společnost ve čtvrtletí vyrobila a dodala téměř 1000 vozů denně, což je nový rekord jak z hlediska odbytu, tak z hlediska výroby.

Tesla od středy snižuje v USA cenu všech svých vozů, jimiž jsou Model 3, Model S a Model X. Chce tak podpořit zájem kupujících po snížení daňového zvýhodnění pro elektrické vozy ze 7500 USD na 3750 USD.

Automobilka se nyní hodlá více zaměřit také na Evropu a Čínu, dodávat vozy Model 3 do těchto zemí chce začít v únoru. Dodávky do Evropy a Číny by mohly vykompenzovat snížení poptávky v USA po poklesu daňového zvýhodnění. Dodávky na další trhy, včetně dodávek variant s pravostranným řízením, by měly začít později v letošním roce.

Akcie automobilky reagovaly na zprávu před začátkem středečního oficiálního obchodování poklesem o více než osm procent. Loni zpevnily o 6,9 procenta, uvedla agentura Reuters.