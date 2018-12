Rok 2018 je rokem, kdy definitivně splaskla bitcoinová bublina. Tak to před časem v analýze napsal server Bloomberg. Hodnota nejznámější kryptoměny dosahovala vrcholu v prosinci 2017, ještě začátkem letoška nadějně rostla, aby pak zamířila dolů a v listopadu dosahovala stejných hodnot jako v srpnu roku 2017 před "zlatou bitcoinovou horečkou".

Letošek si budeme pamatovat ale i díky nevídanému propadu jedné z amerických technologických firem. Obecně byl rok 2018 pro technologické firmy turbulentní, trhy zažívaly rekordní růsty i "černé dny". Nejeden analytik už začátkem roku věštil začátek krize, ten nakonec nepřišel.

Nemusíme však chodit až za oceán, abychom našli zajímavé grafy, i česká data mají co nabídnout. Ať už jde o kroky ČNB nebo vývoj na trhu práce. Takto vypadal rok 2018 v deseti grafech:

"Mileniálové, stejně jako generace před nimi, dostali bolestivou lekci o tom, co jsou to spekulace na trhu," napsal začátkem prosince komentátor agentury Bloomberg Noah Smith. Podle něj bitcoinová bublina na přelomu roků 2017 a 2018 splaskla. Znamená to konec bitcoinu? Pravděpodobně ne. Měna už v minulosti zažila i jiné bubliny a v současnosti je její hodnota několikanásobně vyšší než na začátku minulého roku. Je až podivuhodné, jak moc se graf vývoje hodnoty bitcoinu těsně před splasknutím bubliny podobá stejné situaci u indexu NASDAQ v době tzv. Dot-com Bubble okolo roku 2000 (v samostatném článku zde):