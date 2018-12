Americká centrální banka Federal Reserve letos několikrát zvýšila své základní úrokové sazby a poprvé od jara 2008 je dostala nad dvě procenta. Protože je dolar globální rezervní měnou, jsou úroky Fedu určující pro většinu ekonomik světa.

Hotovost bude král. Smysl držení peněz v pohotovosti se ukáže, když se trh obrátí a ceny akcií se ocitnou tak nízko, že bude mít smysl opět nakupovat. Výnosy v minulosti sice nejsou zárukou výnosů budoucích. Nicméně některé lekce z historie investování jsou poučné. Na propadu tržních hodnot po rozjezdu globální finanční krize v září 2008 vydělali ti, kteří měli volné finance a mohli nakupovat. V Česku mezi takové patří kromě miliardáře Petra Kellnera, který téměř rok před krizí získal 1,1 miliardy eur za většinový podíl v České pojišťovně, také podnikatel Ondřej Tomek.

V roce 2007 získal prodejem podílu ve vyhledávači Centrum.cz, který spoluzaložil, více než miliardu korun. Investicemi do akcií v USA po rozjezdu finanční krize svůj majetek postupně znásobil. Část peněz také vložil do různých start-upů včetně prodejce letenek Kiwi.com, který Tomek a další spoluvlastníci dnes připravují k prodeji. Když se jim to podaří včas, Tomek by mohl získat novou hotovost právě včas pro další potenciálně výhodné burzovní nákupy.

Historie vývoje akciových trhů potvrzuje, že pesimismus nikdy nevládne déle než optimismus. Dokazuje to přehled střídání býčích a medvědích období na burzách v USA od roku 1926 do současnosti. Zatímco doby prodejů a poklesů cen akcií trvaly v průměru necelé tři roky, optimismus trhům v průměru vládl devět let. Ten současný, který mírně přesluhuje, bude s vysokou pravděpodobností vystřídán mnohem kratším obdobím poklesu.

Zdroj: Ekonom, First Trust Portfolios

Pozn.: Kliknutím na obrázek otevřete větší verzi.

V roce 2019 budou pravděpodobně pokračovat výkyvy, které kapitálové trhy zažívají v posledních měsících. Přesto existují společnosti, které díky zdravému byznysovému modelu stojí jako investice za zvážení. Některé z následujících investičních tipů, jež zahrnují cílovou hodnotu za 12 měsíců ve srovnání s nynější hodnotou a výkon v letošním roce, zazněly během podzimní České investiční konference. Velkou změnou proti letošnímu roku budou v roce 2019 hrát prim nejvýznamnější dolary na světě. Kromě amerického půjde o kanadský a australský dolar.

Zdroj: Thomson Reuters, archiv

V rámci nejbohatších a nejrozvinutějších zemí světa jsou úrokové sazby amerického Fedu nejvyšší. Za USA mírně zaostávají Kanada a Austrálie. Měny těchto tří zemí jsou bezpečné a ve srovnání s Evropskou centrální bankou nabízí vyšší výnos. Konkurují tak investicím do akcií či jiných cenných papírů. Tento trend bude pokračovat i v následujících měsících.