Prodej úspěšného brněnského start-upu Kiwi.com v uplynulých měsících komplikovaly neshody spolumajitelů. Ty však vzaly za své. Akcionáři internetového prodejce letenek o plánované transakci, jejíž hodnota se odhaduje na několik miliard korun, nyní jednaní ve vzájemné shodě. V rozhovoru pro HN to řekl ředitel a zakladatel společnosti Oliver Dlouhý.

"Bylo mezi námi hodně nedorozumění, která vedla ke všeobecné frustraci. Nakonec jsme ale sedli ke stolu a začali se bavit. Díky tomu jsme si hodně věcí vysvětlili. Nyní jsme na jedné lodi ohledně dalšího postupu," tvrdí Dlouhý.

Ve srovnání s obdobím před několika měsíci jde o velký obrat. Zatímco někteří finanční investoři podniku, k nimž patří například soukromý investor Jiří Hlavenka nebo společnost Touzimsky Airlines, prodej zvažovali, Dlouhý s takovým plánem nesouhlasil.

Měl obavy, že příchod nového vlastníka ho připraví o vliv v Kiwi.com a negativně dopadne na další rozvoj firmy. Nejde o jedinou změnu v Dlouhého přístupu k podnikání. Ještě v dubnu říkal, že firma nepotřebuje nabírat nový kapitál, dnes plánuje velké investice v Číně, Indii a jižní Americe. Počítá také s příchodem nového investora.

V listopadu jste navázali nové partnerství s největším čínským soukromým low cost dopravcem Spring Airlines a také s druhou největší cestovní agenturou na tamním trhu Tongcheng-Elong. Co jste touto spoluprácí získali?

V Číně se potřebujeme hodně rozvíjet a tohle nám k tomu pomůže. Na tamním trhu jsme pořád příliš malí. S aerolinkou Spring Airlines jsme podepsali distribuční smlouvu. Stali jsme se tak prvním nečínským prodejcem jejích letů. Má to pro nás strategický význam. Je v tom taková symbolika vstupu na čínský trh.

S cestovní agenturou Tongcheng-Elong máme dvoustrannou dohodu. My jim dáváme k dispozici náš obsah, tedy letenky, ale i dopravní spojení, která dokážeme vyhledat. Platí to i naopak. Přes náš web půjde po celém světě koupit jejich nabídka.

V minulosti jste zmiňoval, že na čínském trhu se chcete rozvíjet daleko víc. Co dalšího chystáte?

Hodláme vytvořit něco jako čínskou verzi Kiwi.com s úplně novým produktem. Nelze tam prodávat stejný nebo podobný produkt, jaký máme pro zbytek světa. Zdejší lidé mají jiné požadavky na uživatelské rozhraní, kvalitu služeb, platební systémy i obsah. Dnes máme v Pekingu jednoho člověka, ale potřebujeme tam vybudovat celý tým.

Podle našich informací v Číně přímo kupujete podíl v některé z dopravních společností za 7 milionů dolarů. Je to pravda?

V Číně aktuálně nevlastníme podíl v žádné společnosti, ale je to v jednání.

Proč to děláte?

Právě kvůli tomu, že čínskému trhu nerozumíme. Čína se nedá dělat zvenku, musíme tam proniknout jinak. Nelze využít naše dosavadní zkušenosti z evropských a amerických trhů. Potřebujete vyžít místní lidi. Když nejste Číňan, je komunikace s partnery náročnější. I když překonáte jazykovou bariéru, tak nerozumíte významu, protože mentální bariéra je také obrovská. Než bychom ale vybudovali vlastní zázemí, trvalo by to příliš dlouho. Situace na trhu se tak rychle vyvíjí, že si nemůžeme dovolit čekat například rok. Proto jsme spíše naklonění investovat do nákupu podílu ve společnosti, která tam ten tým už má.

Tohle je jediná plánovaná akvizice nebo jich máte v plánu víc?

Chystáme toho hodně. Tato investice je nejrozpracovanější. Další jsou v takovém stádiu, že to teď ani nestojí za zmínku. Obecně ale zvažujeme dva typy akvizic. První je technologický. Tedy nákupy podílů ve firmách, které mohou výrazně posílit náš tým, například lidským kapitálem nebo technologií. Druhý typ jsou geografické akvizice, to je případ Číny. Jde o trhy, které jsou pro nás složité, je obtížné na ně proniknout. Investujeme proto do firem, které tam už působí, mají vybudovanou distribuční síť a už zavedli prodejce obsahu. Dalšími takovými trhy, kde zvažujeme investice, jsou Indie a Latinská Amerika.