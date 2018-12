Ještě před měsícem Ministerstvo financí tvrdilo, že do konce roku chce vládě předložit novelu zákona o ČNB, který by jí umožnil účinněji regulovat hypoteční trh. Banky by tak mohla jednodušeji donutit, aby na stále dražší bydlení půjčovaly opatrněji než doposud.

Novela ale stále leží na ministerstvu a to ani ve čtvrtek nepotvrdilo, zda ho vládě předloží ještě letos, nebo ne.

Podle legislativního plánu kabinetu premiéra Andreje Babiše to mělo být už v září. Pak resort financí termín posunul na konec roku s poukazem na to, že návrh stále nemá politickou podporu a ministryně financí Alena Schillerová se kvůli tomu chystá uspořádat jednání na nejvyšší politické úrovni.

"Diskuse o podobě předlohy probíhají a nelze zatím sdělovat žádné podrobnosti," řekl HN Dominik Masák z tiskového oddělení ministerstva.

"Z pohledu ČNB se jednání kolem novely zákona o ČNB za poslední měsíc nikam neposunula. Ministerstvo financí s ČNB prakticky přestalo komunikovat a je zjevné, že nad termínem předložení novely do vlády, kterou legislativní plán předpokládá do konce tohoto roku, visí otazník. ČNB by přivítala, pokud by Ministerstvo financí odůvodnilo svůj postoj k novele blíže než jen "politickou citlivostí tématu", protože bez znalosti toho, co na návrhu vadí, nemůže ČNB o jeho podobě konstruktivně diskutovat," řekla HN Markéta Fischerová, mluvčí ČNB.