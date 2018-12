Americká centrální banka (Fed) ve středu podle očekávání zvýšila úrokové sazby o čtvrt procentního bodu do pásma 2,25 až 2,50 procenta. Signalizovala ale, že v příštím roce tempo zvyšování úrokových sazeb zpomalí a že s ohledem na výkyvy na finančních trzích a zpomalování globálního hospodářského růstu se období zpřísňování měnové politiky chýlí ke konci.

Fed ve středu zvýšil sazby počtvrté v letošním roce a podeváté od prosince 2015, kdy začal téměř z nuly sazby zvyšovat.

Centrální banka uvedla, že ekonomika USA stoupá solidním tempem a trh práce se nadále zlepšuje. "Nějaké" další postupné zvýšení sazeb podle ní bude ještě zapotřebí. Podle agentury Reuters tím naznačila, že je připravena růst výpůjčních nákladů ukončit.

V prohlášení po letošním posledním zasedání měnového výboru Fed napsal, že rizika pro ekonomiku jsou "zhruba vyvážená", ale že bude "nadále sledovat globální hospodářský a finanční vývoj a posuzovat jejich důsledky pro ekonomický výhled".

Kvůli zvyšování úroků je centrální banka terčem kritiky ze strany prezidenta Donalda Trumpa, podle něhož přísná měnová politika poškozuje ekonomiku. Fed sazby zvyšuje, aby zpomalil hospodářský růst, jehož tempo je rychlejší než to, které banka považuje za udržitelné. Nicméně existují obavy, že ekonomika USA by v příštím roce mohla vstoupit do neklidných vod, protože stimuly Trumpovy daňové reformy slábnou a růst světové ekonomiky se zpomaluje. Růst úrokových sazeb sice pomáhá udržovat pod kontrolou inflační tlaky, zvyšuje však náklady na úvěry a má negativní dopady na ekonomiku i akciový trh.

Americké akcie na výsledky jednání Fed zareagovaly poklesem a index S&P 500 byl krátce v červených číslech, kolem 20:30 SEČ si ale všechny tři hlavní indexy připisovaly čtvrt až půl procenta.