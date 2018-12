Chuť Čechů utrácet v internetových obchodech stále roste. Zatímco loni si on-line nakoupili zboží a služby za 115 miliard korun, letos by za ně měli dát více než 133 miliard. K rekordním tržbám prodejců přispívá hlavně vánoční sezona, kterou zahajuje listopadový nákupní svátek Black Friday a která trvá do Štědrého dne. Pro e-shopy jde o nejsilnější období roku a to letošní je podle nich nadstandardní.

Tři dny po sobě, od 10. do 12. prosince, Češi utratili na internetu miliardu korun. Očekávaný, téměř 16procentní, meziroční růst obratu tuzemské e-commerce by se tak mohl ještě navýšit. “Letos jsme očekávali, že bude překonán obrat nejméně 133 miliard korun. Zdá se ale, že výsledky by nakonec mohly být ještě o něco lepší,” předpovídá Jan Vetyška, šéf Asociace pro elektronickou komerci (APEK), která sleduje trh. Například největší internetový obchod v Česku, Alza.cz, uvádí, že počítá s růstem obratu o více než 20 procent. Loni e-shop prodal zboží za 21 miliard korun. Dvojce na trhu, internetovému obchodnímu domu Mall.cz, udělá jen letošní vánoční sezóna asi třetinu celkových tržeb. V roce 2017 tento prodejce utržil přes sedm miliard korun.

Díky rekordní sezóně mohou e-shopy zvýšit svůj podíl na celkových maloobchodních tržbách. Dosud se očekávalo, že to bude 11 procent. “Zvedá se celá česká ekonomika, a s tím jde ruku v ruce i růst on-linu. Když se podíváme na vyspělé ekonomiky, tak stále máme kam růst,” dodává Tomáš Braverman, šéf internetového srovnávače cen Heureka.

Pohodlí při nákupu na internetu, ale také výhodné nabídky, flexibilita v dodání nebo zajímavé zboží, které jinde není, lákají do e-shopů stále více lidí. Podle údajů Českého statistického úřadu nakoupilo on-line v posledním roce 4,7 milionu Čechů, o rok dříve to bylo 4,5 milionu.

Češi nejčastěji nakupují v tuzemských obchodech, za což může i fakt, že je Česko e-shopovou velmocí. Počet on-line prodejců už vystoupal na zhruba 40 tisíc. Pro srovnání, v roce 2007 jich bylo do čtyř tisíc. Téměř polovina lidí, kteří na internetu nakupují, si objednává také v zahraničních e-shopech. Nejčastěji se jedná o obchody s širokou nabídkou zboží, jako je eBay, Amazon nebo Aliexpress. K objednání zboží z ciziny lákají hlavně nižší ceny, větší výběr nebo to, že je tento obchod jediný, který daný produkt nabízí.