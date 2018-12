Přestože startupová firma Rain for Climate existuje oficiálně pouze rok, na vědeckém modelu pracuje jejich tým už tři desetiletí. Svůj život zasvětili záchraně našeho životního prostředí a boji s negativními následky klimatických změn. Zakladatel Rain for Climate Michal Kravčík kolem sebe shromáždil vědce, ekology, hydrology, podnikatele i vládní agentury, aby společně vytvořili plán na obnovu stability klimatu. „Průzkum, na kterém jsme roky pracovali, ukázal, že za klimatickými změnami nestojí jen vysoká produkce skleníkových plynů, ale zejména desertifikace – vysušování planety člověkem. Podle analýz máme zhruba pět let na to, abychom začali jednat, jinak bude ekosystém nenávratně narušen,“ upřesňuje Vlado Zaujec, výkonný ředitel a spoluzakladatel společnosti Rain for Climate.

Výsledky jsou alarmující

Člověk svou činností a neustálým budováním měst, asfaltových cest, industrializací zemědělství a lesů odvádí dešťovou vodu z kontinentu do řek a dále pryč z pevniny. Dochází tak k narušení malého vodního cyklu a častěji se střídají dlouhá období sucha s přívalovými dešti. Voda ztracená z malých vodních cyklů negativně ovlivňuje správnou tvorbu deště, dehydratuje ekosystémy a vede ke koncentraci tepla.

Na základě průzkumu z kontinentů za posledních dvě stě let odteklo více než 760 miliard metrů krychlových dešťové vody. Tato voda pak chybí na kontinentech, které sužují sucha, povodně a požáry, a shromažďuje se v oceánech, což vede ke zvyšování hladiny oceánů.

Řešení za pomoci umělé inteligence už existuje

Rain for Climate vyvíjí unikátní systém, jak pomoci oblastem postihnutým klimatickou změnou. Společnost získává potřebná data o území pomocí dronů. Na základě shromážděných údajů jsou schopni navrhnout optimalizovaná řešení pro zadržování vody v konkrétní oblasti, ať už jde o malou zahrádku nebo celé město. „Z dronů získáme velké množství dat, které se nám daří díky umělé inteligenci a strojovému učení z grantu od Microsoftu rychleji analyzovat. A odborníkům pak dodaž již předpřipravené podklady,“ upřesňuje Vlado Zaujec. Na základě vyhodnocení experti připraví na míru projekt na zadržování vody, kde z katalogu obsahujícího více než 5000 opatření vybírají různá technická řešení. Typ řešení, velikost, umístění a použité materiály zohledňují jedinečnost každého území.

„Na zvrácení klimatické změny bude potřeba udělat úpravy území na celém světě. Je to běh na dlouhou trať, ale při rozsáhlejším sběru dat a následné revitalizaci ekosystémů můžeme stabilizovat globální klima. Každý metr čtvereční se počítá,“ upřesňuje Vlado Zaujec. K iniciativě se postupně přidávají další vědci a univerzity z celého světa, kteří chtějí pomoci se zachováním našeho životního prostředí.

V současnosti trápí svět stále nové environmentální výzvy. Microsoft se proto rozhodl poskytovat finanční prostředky, technologie a odborné poradenství lidem a institucím, které mohou přispět k nalezení funkčního řešení s pomocí umělé inteligence. O grant Umělá inteligence pro životní prostředí mohou zažádat akademické instituce, neziskové organizace, environmentální startupy i vládní organizace.