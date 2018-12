Proto Microsoft vyhlásil program Umělá inteligence pro dobrou věc, v jehož rámci poskytuje finanční prostředky, technologie a odborné poradenství lidem a institucím, které se podílejí na řešení humanitárních otázek, udržitelného rozvoje či pomoci lidem se specifickými potřebami. Do programu se mohou zapojit české i slovenské startupy, neziskové organizace, univerzity, vědci a další instituce i jednotlivci.

Pro život bez bariér

Na světě žije víc než miliarda lidí se znevýhodněním a do této situace se může dostat každý z nás – ať už dočasně, či trvale. Cílem pětiletého programu Umělá inteligence pro život bez bariér, který Microsoft podpořil sumou ve výši 25 milionů dolarů, je využití potenciál AI pro zvýšení kvality života lidí se specifickými potřebami. Schopnost umělé inteligence rozumět, rozpoznávat i uvažovat je den ode dne vyšší. Převod řeči na text v reálném čase, schopnost počítačového vidění a funkce prediktivní textové nápovědy jsou jen některými příklady toho, jak už dnes může pomoci.

Program je určený vývojářům, neziskovým organizacím, akademickému sektoru, vědcům a vynálezcům, kteří se věnují projektům, jež jsou zaměřené na zapojení lidí se znevýhodněním do práce, na zlepšete jejich každodenního života prostřednictvím chytřejších a kontextově relevantních technologií a na modernizaci komunikačních nástrojů pro lidi, bez ohledu na to, jak slyší, mluví nebo píší.

Pro životní prostředí

Celý svět také potýká s rostoucími problémy s životním prostředím. Program Umělá inteligence pro životní prostředí má pomocí AI technologií a cloudových služeb pomáhat při řešení globálních environmentálních problémů. Microsoft v jeho rámci poskytuje přístup k pokročilým cloudovým technologiím Azure, na něž vyčlenil 50 milionů dolarů.

Firmy, neziskové organizace a instituce mohou požádat o jeden ze dvou typů grantů. Jde buď o grant na služby klasifikace a obohacování dat, nebo o grant na služby Azure ve výši 15 tisíc dolarů. Doposud společnost v těchto oblastech udělila 139 grantů neziskovým organizacím, firmám i jednotlivcům ze 45 zemí světa. Na Slovensku získala grant například organizace Rain for Climate ve Veľkom Záluží, která se zaměřuje na udržování vody v krajině a na obnovu stability ekosystémů.

Pro humanitární činnost

Umělá inteligence a datové modelování mohou například pomoci při předpovídání budoucích katastrof či epidemií. Pomoc tak může přijít dřív a ušetřit lidské životy. Uprchlíkům či při ochraně lidských práv může asistovat umělá inteligence ve formě chatbotů nebo překladačů různých řečí.

Program Umělá inteligence pro humanitární činnost ve výši 40 milionů dolarů má za cíl podpořit využití moderních technologií, jako jsou umělá inteligence v kombinaci s cloudem, na záchranu lidských životů, ke zmírnění utrpení a k obnově lidské důstojnosti. Microsoft v rámci programu spolupracuje s vybranými nevládními a humanitárními organizacemi. Prostředky poskytuje na projekty v rámci čtyř klíčových oblastí – odstranění následků katastrof, pomoci dětem, ochrany lidských práv a pomoci uprchlíkům a lidem, kteří museli opustit své domovy.

Na program Umělá inteligence pro dobrou věc Microsoft vyčlenil 115 milionů dolarů na období pěti let. Jeho cílem je, aby se do výzvy přihlásilo co nejvíce projektů, které pomohou chránit planetu a žít kvalitnější život.