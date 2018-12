Do Česka přichází za prací více lidí, než kolik jich odchází za lepšími penězi do zahraničí. Česko je v tomto ohledu v regionu střední a východní Evropy druhou nejatraktivnější zemí. Vyplývá to ze studie, kterou vypracoval britský Legatum Institute s podporou Erste Group.

Celkem do Česka mezi roky 2000 a 2015 přišlo o 3,5 procenta více lidí, než kolik jich ze země odešlo. Atraktivnější pracovní trh nabídlo ve středoevropském regionu pouze Rakousko (plus 7,4 procenta). Přebytek příchozích pracovníků nad těmi, kteří zamířili do zahraničí, zaznamenalo ještě Maďarsko (1,1 procenta), Slovinsko ( 0,4 procenta) a Slovensko (0,1 procenta). Ze zemí, které v tomto období rozšířily EU, bylo Česko z pohledu migrace pracovních sil nejúspěšnější.

Ve zkoumaných 17 středoevropských a východoevropských zemí zaujímá Česko druhou pozici (za Rakouskem) i v kritériu spokojenosti s celkovým životním standardem. Co se týče spokojenosti pracovníků s výší měsíční mzdy, zaujímá Česko čtvrté místo v regionu. Spokojenější se svým finančním ohodnocením jsou lidé v Rakousku, Slovinsku a také v Litvě.

Nebezpečím pro středoevropský region je podle studie odliv mozků do zahraničí.

"Ti nejlepší a nejbystřejší příliš často odcházejí, ať již kvůli zpomalujícím ekonomikám, anebo jednoduše z důvodu lákavějších příležitostí v zahraničí," uvedla zpráva.

Jedním ze zásadních úkolů pro Česko a ostatní země v regionu je podle analytiků Legatum Institute vytvoření podmínek, které nová generace takzvaných mileniálů očekává ke své práci. Slovensko a Polsko již představily programy na zpětné přilákání kvalifikovaných pracovníků, kteří se v minulosti vydali do zahraničí za lepšími podmínkami.

Migrace lidí, včetně migrace ilegálních přistěhovalců, zůstane podle zprávy výzvou během celé následující dekády. "Způsob, jakým se (migranti) budou integrovat do stávajících kultur, jaké pracovní pozice budou vykonávat, a kdy odejdou domů, jsou zásadními otázkami, které budou řešit jak politici, tak občané," upozornila zpráva Prosperity Report.

Další úspěch Česka bude záviset i na tom, jak se dokáže vypořádat se svými největšími komparativními slabinami. Těmi jsou zejména zdlouhavý proces při zakládání obchodních společností a nižší transparentnost rozhodování ve veřejném sektoru. Celkově zaujímá Česká republika z hlediska prosperity podle Legatum indexu prosperity 26. místo mezi 149 zeměmi.