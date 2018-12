Po deseti letech optimistické nálady na burzách a solidního ekonomického růstu je už dávno na místě otázka, kdy mejdan skončí.

Studie ekonomických ukazatelů, které předcházely počátkům 120 období recesí během posledních 40 let ve 40 zemích, ukazuje, že závěr růstové části současného cyklu ještě nemusí být u konce. Podle dat, která zkoumali dva ekonomové ze švýcarské banky UBS, by hospodářský mejdan, který začal na začátku roku 2009, ještě mohl pokračovat. Jedním z důkazů, že dobré časy mohou vydržet opravdu dlouho, je Austrálie. Tamní ekonomika roste nepřetržitě už 28 let.

Z globálního pohledu se v posledních měsících a týdnech ozvalo několik poplašných alarmů. Klesají ceny akcií, protože investoři peníze přemisťují do méně výnosných, ale bezpečných státních obligací. K tomu se přidalo vymazání rozdílu ve výnosech dvouletých a pětiletých amerických státních dluhopisů, což naznačuje, že další růst úrokových sazeb může zpomalit, aby ekonomiku nepodtrhl.

To všechno se děje v době, kdy padá cena ropy, protože její nabídka na trhu převyšuje poptávku. Kromě toho klesá domácí poptávka v Číně, kde vláda tamnímu obyvatelstvu i firmám nařídila, aby se přestaly zadlužovat. To je přesně opak toho, k čemu je ještě před několika lety Peking vybízel. Čína tehdy pomohla světu, aby se otřepal z globální finanční krize po roce 2008.

V Česku a mnoha dalších zemích se do celkové hospodářské situace promítá také akutní nedostatek pracovních sil. To na vlastní kůži musel v posledních měsících kromě zaměstnavatelů pocítit každý, kdo potřeboval zručného řemeslníka k opravě v domácnosti. Tito lidé došli. Jsou-li nějací k dispozici, účtují nehorázné sumy, které objednavatel platí, ať už je řemeslník opravdu šikovný, či nikoli.

Důvodů k obavám je zkrátka hodně. Nadto mezi některými lidmi začíná zapouštět kořeny přání, zatím spíše jen šeptané, že malé ochlazení by nemuselo být vůbec na škodu. Je přece zjevné, že účastníkům večírku dochází síly a klíží se jim oči. Je čas jít se domů vyspat. Odborně se tomu říká, že dochází ke zvratu v ekonomickém cyklu z fáze růstu směrem k poklesu.

Bylo by ovšem dobré vědět, jak dlouhá bude rovinka na vrcholu, než přijde sešup, a jak prudký bude. Odpovědi na obě otázky současně jsou prakticky nemožné a kdokoli tvrdí, že je zná, jen věští z křišťálové koule. Odpověď jen na první otázku o délce rovinky je možná. Lze odhadnout, jak dlouho ještě bude mejdan doznívat a kdy odejde poslední host. Toho lze vždy prostě vyhodit ze dveří. Nadto hostitelům s predikcí trvání závěru party obvykle pomohou zkušenosti z předchozích večírků.

Podobně se do studia dřívějších závěrů růstu v rámci hospodářského cyklu, obrazně řečeno konce mejdanů, pustila dvojice ekonomů ve švýcarské bance UBS. Svou práci nevzali na lehkou váhu. Pierre Lafourcade a Arend Kapteyn prostudovali 120 období recese ve 40 zemích za poslední čtyři dekády. To už je slušný objem dat, která by mohla věštění z křišťálové koule zpřesnit.