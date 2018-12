Francouzský prezident Emmanuel Macron dlouho chtěl, aby eurozóna měla samostatný rozpočet. Mluvil o něm jako o nejdůležitější součásti svých plánů na reformu evropské měnové unie, která by měla zajistit její větší stabilitu. "To, aby rozpočet vznikl, je pro nás nepřekročitelná podmínka," potvrdil HN v říjnu Macronův ministr financí Bruno Le Maire. Teď Paříž po měsících hádek nejspíš konečně dostane to, co chce. Ale rozpočet pro eurozónu bude fungovat výrazně jinak, než jak si Macron představoval.

Lídři členských zemí eurozóny se na summitu v Bruselu domluvili, že o tom, jak bude rozpočet fungovat, má být definitivně jasno do června příštího roku. Domluvit se na tom mají ministři financí. Čeká je například vyjednávání, kolik peněz vlastně v tomto rozpočtu bude.