Skupina Škoda Transportation nemá od lotyšských orgánů žádné informace o případu podezření z korupce svého pracovníka, kterého ve čtvrtek zadržela policie z Rigy. Firmu nikdo oficiálně nekontaktoval, řekla v pátek mluvčí Lubomíra Černá.

O zadržení oblastního ředitele firmy Škoda Transportation Vladislava Kozáka a dalších dvou osob informoval lotyšský rozhlas. Podle protikorupční agentury KNAB se případ týká soutěže na dodávku trolejbusů a autobusů z roku 2013 a nízkopodlažních tramvají z roku 2016. V případu podle lotyšských úřadů figurují firmy z Česka a Polska.

Rozhlas s odvoláním na soudní dokumenty uvedl, že vyšetřovatelé mají podezření na úplatek ve výši 800 000 eur (přes 20 milionů korun). Kromě Kozáka byly ve čtvrtek zatčeny ještě čtyři další osoby, mimo jiné šéf odboru pro infrastrukturu a rozvoj rižského dopravního podniku.

"Neznáme podstatu vyšetřovaného případu, ani průběh a důvody vyšetřování. Víme pouze to, že byl lotyšskými orgány zadržen jeden z našich zaměstnanců odpovědný za obchod v zemích bývalého Sovětského svazu a má jít o několik let starý případ," uvedla Černá. Podle ní se Škoda Transportation i její zaměstnanci řídí etickým kodexem, který zakazuje jakékoliv závadové jednání.

Na vyšetřování, které začalo v listopadu, se podle serveru Baltic News Network (BNN) podílejí protikorupční policisté z Polska, kteří zadrželi jednu osobu ve Varšavě a jednu v Poznani. Podle rižského rozhlasu bylo dosud v Lotyšsku a Polsku zatčeno osm lidí včetně úředníků rižské radnice.

Údajný úplatek pro rižský dopravní podnik byl podle policie postupně převeden do Rigy v malých částkách jako fiktivní platba za konzultační služby přes Kypr, Hongkong a Čínu, uvedl BNN. Podle serveru Delfi provedla protikorupční policie 30 razií.

KNAB sdělila, že kauza se týká tendrů na dodávku autobusů za 76 milionů eur a trolejbusů za 132 milionů z roku 2013 a 20 tramvají firmy Škoda Transportation za víc než 62 milionů eur z roku 2016. Lotyšská agentura LETA napsala, že rižský dopravní podnik už řadu let nakupuje trolejbusy a autobusy firmy Solaris Bus & Coach registrované v Polsku.

Rozhlas oznámil, že všech pět členů správní rady dopravního podniku v Rize předalo rezignační dopisy starostovi města, který jmenoval prozatímní správní radu, jejímž úkolem bude zastavit všechny soutěže na nákup městských dopravních prostředků, případně vypsat soutěže nové.

Podle KNAB jsou zadržení podezřelí z předávání a braní úplatků a praní špinavých peněz. Výše úplatku 800 000 eur podle policistů nemusí být konečná, mohlo se jednat o vyšší částku.

Vladislav Kozák, jehož jméno uvedl lotyšský rozhlas, je dlouholetým pracovníkem plzeňské Škodovky. Je mu přes 70 let a dříve pracoval ve Škodě Dopravní technika, několik let i jako její ředitel. Škoda Dopravní technika, výrobce kolejových vozidel, se následně transformovala do Škody Transportation, jejímž oblastním obchodním ředitelem v zemích bývalého Sovětského svazu je Kozák přes deset let. Po roce 2000 byl také šéfem společného česko-ruského podniku na modernizaci škodováckých lokomotiv, který vznikl v ruské Jaroslavli.