Investoři na světových finančních trzích by měli být v příštím roce více vybíraví při zhodnocování svých peněz. "Platí, že by investoři neměli kupovat celý trh prostřednictvím indexových fondů, ale zaměřit se jen na některé jeho části," řekl v rozhovoru pro HN David Greene, expert Amundi Asset Management. Ta je největší evropskou investiční společností, když po celém světě spravuje majetek velkých i drobných investorů v objemu téměř 1,5 bilionu eur. Fondy Amundi jsou dostupné i na českém trhu.

Podle Greena jsou atraktivně ohodnoceny například akcie některých velkých amerických korporací. A pro investory mohou být v roce 2019 ještě zajímavější, zvláště pokud v závěru letošního roku dojde na akciových trzích k dalším poklesům. Dobré příležitosti se podle Greena dají nalézt i v západní Evropě, dobré zhodnocení by mohly nabídnout i akcie na moskevské burze. "Zvláště pokud se cena ropy po posledních propadech zotaví, bude to pro ruský akciový trh pozitivní signál," uvedl.

David Greene Vystudoval University College v Dublinu. V současnosti je šéfem multi-asset investičních specialistů ve společnosti Amundi Asset Management. Jeho rolí je vysvětlovat investiční filozofii, procesy a výkonnost strategií, ale také poskytovat aktuální informace o celkové výkonnosti finančních trhů, popisovat ekonomické trendy a ekonomické výhledy společnosti. Před příchodem do Amundi působil jako ředitel ve společnosti Conning Asset Management a také pracoval jako Senior Portfolio manažer v KBC Asset Management.

HN: Jak byste popsal letošní rok na finančních trzích?

Byl to velmi zajímavý a zároveň hodně výjimečný rok v tom, že cena většiny tříd aktiv letos klesala. Obvykle když kurzy akcií rostou, ceny dluhopisů klesají. A naopak: když akcie ztrácejí, ceny dluhopisů rostou. Ale tento rok byl velký problém najít aktiva, jejichž cena by rostla po celý rok. Z analýzy nám vyšlo, že v posledních deseti letech obvykle dosáhlo pozitivní návratnosti okolo 80 procent aktiv. Letos je to méně než 20 procent.

Udělali jsme si také cvičení nanečisto a zpětně vytvořili perfektní portfolio pro letošní rok. Pokud byste 1. ledna věděl, co se stane v tomto roce, vytvořil byste velmi koncentrované portfolio. To by obsahovalo velký podíl hotovosti v dolarech a také americké akcie, ale jen z některých sektorů. A to není typ portfolia, na který obvykle sázíme.

Vždy se snažíme o diverzifikaci, ale ta v tomto roce nefungovala.