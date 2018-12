Skupina Czech Media Invest podnikatele Daniela Křetínského chce podle polských médií prodat v Polsku tamní mediální skupinu Eurozet, jejíž vlajkovou lodí je jedna z nejposlouchanějších stanic Radio Zet. Křetínský skupinu získal v rámci obchodu s francouzskou skupinou Lagardèe a podle zdrojů serveru WirtualneMedia.pl tento týden vedení Czech Media Invest zvažovalo nabídky několika polských zájemců o koupi. Na poslední chvíli se měla vedle mediálních domů Agora, ZPR Media a PMPG Polskie Media o nákup zajímat i skupina Fratria, která je v Polsku ostře protievropská, silně konzervativní a blízká šéfovi vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawu Kaczyńskému.

Radio Zet, kombinující hudební a zpravodajské pořady, bylo přitom dosud součástí tábora, který silně kritizuje současnou vládu.

Pokud by se tedy majitelem stala Fratria vydávající týdeník Sieci (Sítě) plný spekulací například o německém spiknutí vůči Polsku, mohli by to Poláci považovat za podobné maďarskému scénáři, kde vládě blízcí podnikatelé skupují nezávislá média, která potom naprosto mění svůj obsah a přestávají vládu kritizovat.

V případě takového scénáře by se Křetínský dostal do rozporu s vlastními výroky o tom, že nákup médií považuje za svou "občanskou povinnost" vzhledem k tomu, jakým potížím nyní nezávislá média čelí, jak řekl například listu Figaro poté, co koupil podíl v deníku Le Monde.