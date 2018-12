Revolut, britská mobilní banka, která zejména díky výhodným platbám v cizích měnách oslovila řadu klientů i v Česku, získala evropskou bankovní licenci. HN to potvrdil Stefan Bogucki, pod kterého spadá komunikace s novináři na polském trhu. Společnost, jež doposud funguje na základě aplikace do chytrých telefonů a předplacené platební karty, tak bude moci začít působit jako plnohodnotná banka – a plánuje tak vedle osobního účtu nabízet i spotřebitelské úvěry a úvěry podnikatelům.

Peníze na bankovních účtech Revolutu budou chráněny Evropským systémem pojištění vkladů. Pokud by tedy společnost zkrachovala, pojištěné budou vklady klientů až do výše 100 tisíc euro. "Usnadní se možnost nechat si na Revolut zasílat výplatu," popsal jednu z výhod Bogucki.

Revolut vznikl před třemi lety ve Velké Británii, o licenci si však zažádal v Litvě – zřejmě i s ohledem na probíhající vyjednávání o podmínkách vystoupení ostrovního království z Evropské unie. Evropská bankovní licence platí napříč státy Unie, uplatnit ji v jednotlivých státech však firma nemůže automaticky. Podle vyjádření společnosti proběhne zavádění licence napříč Evropskou unií v horizontu tří až šesti měsíců.

V první vlně chce Revolut otestovat spuštění bankovních služeb na menších trzích. Tím je i Česko, zástupce Revolutu však nepotvrdil, zdali se do výběru dostane. V tuto chvíli tedy není zřejmé, kdy bude moci Revolut nabízet bankovní služby přímo v tuzemsku. Největšími trhy jsou pro Revolut domovská Velká Británie, Francie a Polsko. V Krakově ostatně pracuje okolo 350 lidí z jeho 600 zaměstnanců.

Úvěry nicméně už dnes Revolut nabízí na britském trhu, a to ve spolupráci s partnerem. Klienti si mohou zažádat o půjčku až ve výši 25 tisíc liber (zhruba 700 tisíc korun) se splatností až pět let. Vedle toho nabízí ve spolupráci s partnerem i cestovní pojištění a pojištění mobilního telefonu, ty nabízí i klientům v Česku.

V tuzemsku Revolut oficiálně odstartoval v květnu letošního roku. "V Česku máme momentálně zhruba 45 tisíc zákazníků," potvrdil HN Bogucki. Z toho přes čtyři tisíce mají jednu ze dvou možností předplatného, které nabízejí doplňkové služby a které měsíčně klienty stojí 175, respektive 300 korun. "Po Evropě máme více než tři miliony klientů z řad jednotlivců," tvrdí Bogucki. Hlavním zdrojem příjmů Revolutu pro koncové uživatelé je předplatné, které platí uživatelé za nadstandardní, prémiové účty. Revolut však nabízí i služby pro malé a střední podniky.

Jádrem Revolutu má i nadále zůstat aplikace pro chytré telefony. Firma nemá kamenné pobočky a pro běžné spotřebitele ani klasické internetové bankovnictví pro stolní počítače. To by se zatím nemělo nijak měnit. "Naší rodnou půdou jsou mobilní zařízení," vysvětluje Bogucki. Ze stolního počítače bylo možné využívat Revolut for Business zaměřený na podnikatele, ale i pro něj nyní firma chystá mobilní aplikaci.

Fintechy se stávají bankami, banky fintechovými společnostmi

Obchodní model, kdy finančně-technologická (takzvaně "fintechová") společnost nejprve začne nabízet bankovní mobilní aplikaci a posléze získá standardní bankovní licenci, není ojedinělý. Obdobně postupovaly i další v Británii založené firmy, jako je Starling či Monzo.

Fenomén, kdy část služeb tradičně vyčleněných bankám začnou provozovat i technologické společnosti, které fungují bez poboček a sází hlavně na technologie v mobilu a v počítači, je patrný i na českém bankovním trhu. V Česku již několik let funguje služba Twisto, která vedle předplacené karty a výhodného směnného kurzu nabízí také odložené platby při nakupování na internetu. Twisto má licenci platební instituce, spadá tedy pod dozor České národní banky, ale není plnohodnotným bankovním domem.

Stále rozšířenější obliba chytrých telefonů a přesun bankovnictví do mobilů se promítá i do investic tradičních peněžních domů, které si o klienty konkurují i kvalitou a uživatelskou přívětivostí svého mobilního a internetového bankovnictví. Někdy přitom značka mobilní aplikace prakticky zastíní původní značku banky. Příkladem může být Creditas, původně družstevní záložna, která získala bankovní licenci v roce 2016 a která patří na českém bankovním trhu se svými necelými 50 tisíci klientů mezi menší hráče.

Creditas v létě letošního roku uvedla na trh aplikaci Richee, která umožňuje takzvaný multibanking, tedy ovládání více běžných účtů na jednou – vedle účtu u banky Creditas jde o například o konta u České spořitelny či Air Bank. Pro užívání aplikace přitom klient účet u Creditas vůbec mít nemusí. Pro banku je však aplikace způsobem, jak oslovit specifickou cílovou skupinu a účet jí nabídnout.

Multibanking umožňuje ve své aplikaci také Moneta a nově ČSOB, spustit jej chce či přímo plánuje i několik dalších bank včetně České spořitelny.