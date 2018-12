Finanční ředitelka čínské telekomunikační firmy Huawei Meng Wan-čou opustila kanadskou vazbu. Soud ve Vancouveru Mengovou propustil na kauci 10 milionů kanadských dolarů (přes 170 milionů korun) a uložil jí domácí vězení, ve kterém má čekat na případné vydání ke stíhání v USA. Americký prezident Donald Trump řekl, že chce případu využít pro dosažení obchodní dohody s Čínou.

"Myslím, že to může být pro zemi dobré, myslím, že to může být dobré pro uzavření největší obchodní dohody v historii. Rozhodně zasáhnu, pokud to uznám za nezbytné," řekl Trump agentuře Reuters.

Mengová, která je dcerou zakladatele Huaweie Žen Čeng-feje, byla v Kanadě začátkem prosince zadržena na žádost Spojených států. Ty Huawei obviňují, že obcházel západní sankce vůči Íránu. Případ vyvolal diplomatickou roztržku mezi Čínou na jedné a USA a Kanadou na druhé straně a vedl k oslabení amerických akciových trhů.