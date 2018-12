Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) před závěrečným schvalováním rozpočtu prohlásila, že je rozhodnuta podstatně více pomáhat malým a středním podnikatelům. "Projeví se to už nyní při definitivním schvalování státního rozpočtu," sdělila. Zvažuje mimo jiné podporu návrhu poslanců ANO a ODS, který navrhuje zvýšení takzvaných výdajových paušálů na dva miliony korun. "Vážně přemýšlím nad tím, že budu s tímto návrhem souhlasit," říká ministryně v rozhovoru pro HN.

Co přesně znamená "vážně přemýšlím"? Podpoříte takovou změnu?

Dala jsem si čas do chvíle, než bude zákon o státním rozpočtu ve třetím čtení. Potřebuji si to ještě promyslet. Ale myslím si, že malí a střední podnikatelé, což je skupina zhruba milionu živnostníků, a asi 600 tisíc těch, kteří opravdu dělají jenom na živnostňák, by si prostě zasloužili naši podporu. Oni by měli být naší prioritou. A jestliže se nám podaří prosadit zákon o EET, jako že já udělám všechno pro to, abychom ho poslali do dalších čtení a schválili i pro třetí a čtvrtou vlnu, tak je budeme dál podporovat.

Je skutečně nezbytné najet na třetí a čtvrtou vlnu EET? Nejhorší ze všeho by bylo, kdybychom zůstali napůl cesty v narovnávání podnikatelského prostředí. Když se nám to podaří, a podaří se nám zreálnit příjmy, tak tím pádem odpadne obava o to, stanovovat výdaje paušálem. Jde zhruba o nějakých 1,2 miliardy ze státního rozpočtu, které zůstanou v kapsách živnostníků. Jakým způsobem chcete v jejich podpoře pokračovat? Uvažuji rozhodně o debyrokratizaci, snížení administrativy. Jednám velice intenzivně s Českým statistickým úřadem o tom, že bychom si měli sjednotit formuláře, protože mnohdy podnikatelé vykazují různé věci duplicitně, chci se tomu věnovat. Mou prioritou je on-line finanční úřad, to znamená podávání elektronických daňových přiznání. Můžete živnostníkům slíbit ještě něco dalšího? Budou to ještě další věci, chvilku vyčkejte. Ale věřte mi, že se chci opravdu zaměřit na pomoc a úlevu této skupině podnikatelů.