Mnohé peněžní ústavy, které dříve řídily své obchody hlavně z Londýna, už přesunuly aktivity na své firmy sídlící mimo Spojené království, aniž čekaly na konečné britské slovo. "Bylo to nutné a prozíravé. Hlavně kvůli klientům, kteří byli dost nervózní," uvádí v rozhovoru pro HN Zdeněk Turek. Jako šéf Citibank Europe se sídlem v irském Dublinu je nejvýše postaveným českým manažerem v globálním bankovním byznysu.

Britský parlament měl v úterý hlasovat o dohodě s Evropskou unií určující podmínky odchodu země z EU. Možnostmi bylo schválení dohody, nebo tvrdý brexit. Co pro vás tyto možnosti znamenají?

Já bych si dovolil říci, že z hlediska obchodního už je na dohodu skoro pozdě. My jako banka jsme se museli na odchod Británie připravovat poslední dva roky, a do konce letošního roku budeme ve všech základních parametrech připraveni na tvrdý brexit. Naše investiční firma v Německu, která bude pro evropské klienty zajišťovat obchodování s cennými papíry a deriváty, má plnou licenci, a klienti s ní mohou začít pracovat. Naše banka v Irsku - Citibank Europe plc - je už připravena k přesunu řady aktivit a produktů z naší společnosti v Londýně, a to buď do irské centrály, nebo do některých poboček v Evropě. Děláme to proto, že klienti už nechtějí čekat a jsou nervózní.

Jedno velké poučení, které klienti vyvodili, zní, že nadměrná koncentrace na jakoukoli zemi není dobrá a diverzifikují tak jako tak, zejména ti, kteří mají silnou pozici v Británii. A nejsme jediní. Většina bank, které znám, už učinila přípravné kroky a nabídne evropským klientům, aby dělali byznys s evropskými právními subjekty. Řada klientů této možnosti pravděpodobně využije i v případě, že Británie a EU uzavřou dohodu o přechodném období.

Zdeněk Turek (53) Současnou funkci šéfa Citibank Europe zastává od února roku 2016. Předtím z Londýna řídil korporátní bankovnictví Citi pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Působil i v Jižní Africe a Rusku. V roce 1986 absolvoval pražskou VŠE, poté studoval na Wharton School of the University of Pennsylvania. Je ženatý, má tři děti. Hraje golf, poslouchá vážnou hudbu a má rád hory.

Které z finančních center na evropském kontinentu převezme nejvíce obchodních aktivit, které se nyní odehrávají v Londýně?

Musíme rozlišovat podle povahy bankovního byznysu. Firmy obchodující s cennými papíry hodně odcházejí do Frankfurtu nad Mohanem, včetně naší banky, některé míří do Paříže a do Dublinu. Pokud jde o běžné bankovní aktivity - cash management, měnové operace, půjčování peněz a podobně - tak tam se stalo to, že banky si zvolily subjekt, který už v Evropě mají, a snaží se na něm stavět. Pro nás je to jednoznačně Dublin. Další banky šly jinam, některé i mimo Německo a Francii, jsou například v Lucembursku.