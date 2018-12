Kanadská policie minulý týden zadržela Meng Wan-čou, dceru generálního ředitele Huawei. Jeden z nejbohatších mužů Číny Žen Čeng-fej se tak dostal do svízelné situace, neboť jeho dcera je i finanční ředitelkou firmy a měla by být i jeho nástupkyní ve vedení společnosti. Žen je zásadový muž s armádním způsobem vedení firmy. Nedávno řekl, že se nikdy nepodrobí cizím tlakům. Donald Trump nyní nejen na něj ale i na samotnou Čínu získal silnou páku. Jeho dcera je obviněná z obcházení protiíránských sankcí a hrozí jí, pokud bude vydána do USA, několikaleté vězení.

Žen je v Číně legendou narozenou ve skromných poměrech, která zvládla vytvořit druhého největšího výrobce chytrých telefonů na světě po Samsungu - letos Huawei vystřídal na této pozici Apple. Jeho společnost je skutečným obrem. Tržby firmy jsou větší překonávají i další čínské giganty jako Alibaba, Baidu a Tencent, přičemž polovinu peněz vydělá v zahraničí, především pak v Evropě nebo v Africe, píše agentura Bloomberg.

Bez svého dědy by se Žen nejspíš nikdy nedostal na výsluní technologických firem, protože by jeho rodina zůstala na venkově a živila by se ruční prací. Ač byl pouze mistrem uzenářem, dokázal Ženův prarodič zajistit svému synu, Ženu Mo-sunovi, možnost stát se prvním univerzitním studentem v historii jejich rodné vesnice. Ten se navíc připojil k Lize komunistické mládeže a ještě pod vládou strany Kuomintang, která dodnes vládne na Tchaj-wanu, prodával revolucionářskou literaturu, což mu vylepšilo kádrový profil. Po přestěhování do provincie Kuej-čou se Žen starší poznal se svou budoucí manželkou, se kterou měl pět dcer a dva syny, z nichž staršího pojmenovali Žen Čeng-fej, budoucího zakladatele Huaweie.

Během kolektivizace a industrializace neboli "Velkého skoku vpřed" nastoleného komunistickou stranou se do provincie Kuej-čou vkradl hladomor. Žen mladší ve svém životopise vzpomíná, že k jídlu dostával od matky, kterou nejvíce zajímaly jeho známky, jen kukuřičné placky. Dobré výsledky ve škole mu prý také zajišťovaly pokračování příběhů, které mu matka vyprávěla. Tato motivace mu zajistila vstup do Institutu stavebního inženýrství a architektury ve městě Čchung-čching (Čunking).