Momentálně si Lucie Brešová užívá pracovního volna. Tedy volna – toho času je na mateřské dovolené s dvouletým synem Honzíkem. Z vedení úspěšného vyhledávače a prodejce letenek Kiwi.com odešla letos na jaře. Zatím stále přemýšlí, čemu se bude věnovat dál. A když má zrovna chvíli na věci, které ji baví, jde si zaplavat, nebo na lezeckou stěnu. Ve svém domovském Brně nás vzala do Hudy na Vídeňské.

Jak v dalším díle pořadu Endorfiny poznamenává, kvůli penězům už by nejspíš nikdy nic dělat nemusela. Je 0,9procentní akcionářkou Kiwi a tento její podíl, pokud jej spolu s některými dalšími akcionáři prodá zájemcům z řad dalších investorů – což se nyní chystá – by jí bohatě stačil na pohodlný život. Spekuluje se, že hodnota Kiwi je někde u hranice deseti miliard korun. Pro ni konkrétně by to pak mohlo znamenat desítky milionů.

"Na přelomu roku by ohledně prodejního procesu mohlo být jasněji," předpokládá. Nicméně stát se může ledacos. První signály o prodeji firmy novým majitelům se objevily už před mnoha měsíci. A jelikož složení akcionářů je velmi pestré, domluva na společném postupu nemusí být snadná.

Novější akcionáři firmy, mezi něž patří i otec syna Lucie Brešové Jan Veverka, chtějí své podíly také nejspíš prodat. Zakladatel Oliver Dlouhý by měl pravděpodobně akcionářem zůstat. Naopak spoluzakladatel Jiří Hlavenka bude podle různých svých dřívějších vyjádření také spíše pro prodej. Mezi současnými akcionáři jsou pak i další zajímavá jména včetně bývalého šéfa ČEZu Martina Romana nebo spoluzakladatele portálu Centrum.cz Ondřeje Tomka.

Ve vedení Kiwi, v začátcích ještě pod názvem Skypicker, působila Brešová čtyři roky. Pod ní firma vyrostla téměř z nuly na dva tisíce zaměstnanců s pobočkami v několika zemích světa a obratem ve výší 17,7 miliard korun za rok 2017. V čem je oproti konkurenci Kiwi tak zajímavé? "Řekla bych, že jsme byli první, komu se podařilo z toho udělat fungující výdělečný byznys model. Dokázali jsme kombinovat lety nespolupracujících aerolinek," popisuje Brešová.

Technologie, firmy a obory, které rostou, to je to, v čem se Brešová cítí dobře. "Řízení ve změnovém prostředí by mě asi bavilo i dál," zamýšlí se.

Brešová je rodačkou z Brna, vystudovala obor finance a strategie na Sciences Po a právě tam "přičichla" k lezení po skalách a umělých stěnách. "V týdnu jsem chodila do kroužku ve škole a o víkendu s kamarádkou do Fontainebleau na skály," říká. A kde své "skalkaření", jak této činnosti říká, ráda provozuje dnes? "Tady mám nejradši Holštejn," upozorňuje.