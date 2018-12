Evropská unie chce udržet globální oteplování na uzdě. Do roku 2050 plánuje snížit emise skleníkových plynů o 80 procent vůči hodnotám z roku 1990. Tyto závazky vytváří čím dál větší tlak na firmy. Automobilky musí od roku 2020 rozjet ve větší míře prodej elektromobilů, aby snížily produkci oxidu uhličitého u svých aut. V opačném případě budou muset budou platit miliardové pokuty.

Zplodiny z automobilů ale tvoří jen část znečištění. Až 40 procent CO2 se v Evropě vyprodukuje právě v souvislosti s provozem nemovitostí. Obecně platí: čím starší budova, tím větší energetická spotřeba. Právě stáří domů se však pro EU ukazuje jako velký problém. Podle studie The Healthy Homes Barometer dvě třetiny nemovitostí v Evropě stojí na svém místě více než 40 let. Staré budovy se navíc nedaří renovovat v dostatečné míře. Každý rok projdou rekonstrukcí maximálně dvě procenta z nich.

Evropská unie se proto zatím soustředí na novou výstavbu. Před časem stanovila normy, podle kterých bude možné od roku 2020 stavět pouze energeticky úsporné domy. To se již dnes týká všech veřejných staveb, jako jsou budovy škol a úřadů. Stejně tak musí pravidla od letošního roku dodržovat soukromí developeři u projektů s plochou nad 1500 metrů čtverečních.