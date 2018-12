Obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou byla jedním z předmětů debaty, která ve čtvrtek proběhla na půdě Vysoké školy finanční a správní. Podle přítomných ekonomů Lukáše Kovandy, Petra Sklenáře a Františka Bostla má celá záležitost i svůj mocenský podtext a americkému prezidentovi a jeho administrativě nejde pouze o to snížit schodek obchodní bilance.

"Převažují cla na kapitálové produkty a meziprodukty (nad cly na spotřební zboží). Cílem je zcela změnit obchodní vztahy," řekl v průběhu diskuze Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky. "USA se snaží omezit závislost na subdodávkách z Číny," dodal. Podle Sklenáře tak jde o jasnou snahu vymezit si mocenské pozice na mezinárodním poli, a předejít tak i případnému vážnějšímu střetu třeba v podobě vojenského konfliktu.

Čína, jejíž pozice na mezinárodním poli díky bohatnutí země sílí, je na vývozech do USA hodně závislá, a tak by jí prodlužování obchodní války mohlo ekonomicky zasáhnout. Kroky americké strany by tedy Čínu měly přinutit k ústupkům.