Společnost Kapsch podala stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petru Rafajovi na nečinnost úřadu, kvůli jeho rozhodování o návrhu společnosti na neplatnost smlouvy v mýtném tendru. Informace potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda i firma Kapsch. Podle společnosti již vypršela lhůta 60 dní pro rozhodnutí a antimonopolní úřad dosud nerozhodl.

V mýtném tendru zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll, které uspělo s nabídkou za desetiletý provoz 10,75 miliardy korun. Ministerstvo dopravy podepsalo s vítězem smlouvu v září poté, co ÚOHS zamítl námitky Kapsche proti průběhu mýtného tendru. Podle Kapsche byl tento krok protiprávní, protože mělo nadále platit antimonopolním úřadem dříve vydané předběžné opatření, které státu zakazovalo podpis smlouvy s vítězem. Podle ministerstva však opatření pozbylo platnosti a smlouva je v pořádku.

"Žádost o opatření proti nečinnosti od společnosti Kapsch jsme přijali a předseda úřadu Petr Rafaj se jí bude zabývat," řekl mluvčí ÚOHS. K samotnému řízení pouze uvedl, že je nadále v první instanci.

"Máme vážnou obavu, že otálení je způsobeno neustávajícími politickými tlaky na nezávislý orgán. Oddalování rozhodnutí může mít za cíl také vytvoření umělé časové tísně, kdy antimonopolní úřad s odkazem na pokročilou realizaci mýtné smlouvy odmítne její zrušení," uvedl mluvčí Kapsche David Šimoník. Lhůta pro rozhodnutí měla vypršet v pondělí.

Kapsch očekává, že ÚOHS konstatuje chybu, ale smlouvu nezruší s odůvodněním, že by tím mohl být ohrožen veřejný zájem státu, který by nastal výpadkem výběru mýta. To podle firmy povede k žalobě ke správnímu soudu.

ÚOHS se mýtným tendrem zabývá od loňského roku. O námitkách Kapsche proti některým náležitostem soutěže poprvé rozhodoval v květnu. Tehdy zrušil výběr vítěze tendru na vybudování a provoz systému na výběr elektronického mýta od roku 2020. Předseda úřadu Rafaj ale v srpnu rozhodnutí zrušil, protože podle něj úřad dostatečně nezohlednil některé významné okolnosti případu. V polovině září ÚOHS zveřejnil rozhodnutí, ve kterém námitky neúspěšné společnosti odmítl. Kapsch se proti rozhodnutí odvolal.

Stávající mikrovlnný systém provozovaný firmou Kapsch by měl být od roku 2020 nahrazen satelitní technologií a rozšířen o 900 kilometrů silnic první třídy. V říjnu se ministerstvo dopravy dohodlo se zástupci samospráv na možnosti zavedení nulové sazby na rozšířených úsecích.

Stát na mýtném od roku 2007 vybral celkem 97 miliard korun. Za prvních deset měsíců letošního roku z něj získal více než devět miliard korun, meziročně o 4,7 procenta více.