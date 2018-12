Krajský soud v Praze poslal do úpadku strojírenskou a slévárenskou společnost ČKD Kutná Hora. Podnik se 400 zaměstnanci se ocitl v platební neschopnosti, koncem října dlužil 360 milionů korun. Výroba v obou závodech v Kutné Hoře a Chrudimi pokračuje. Insolvenční návrh podalo vedení firmy, úpadek chce řešit reorganizací, vyplývá z údajů v insolvenčním rejstříku.

Věřitelé mají podle čtvrtečního rozhodnutí soudu dva měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky. Přezkumné jednání a první schůze věřitelů se uskuteční 5. března. Insolvenční správkyně by měla do poloviny února předložit soudu seznam přihlášených pohledávek, zprávu o hospodářské situaci podniku a soupis majetku. Má se také vyjádřit k řešení úpadku.

ČKD Kutná Hora je od roku 2016 ve ztrátě, která ke konci září činila přes 280 milionů korun. Současné vedení firmy tvrdí, že úpadek je důsledkem špatného hospodaření a nevýhodných obchodů bývalého managementu. Nepříznivou situaci chce řešit restrukturalizací pohledávek, zajištěním financování, vstupem nového strategického partnera, změnou stanov či navýšením základního kapitálu.

Firma není schopna hradit závazky vůči obchodním partnerům, bankám i orgánům státní správy. Zaměstnancům by měl dlužné mzdy vyplatit úřad práce. Z tohoto dluhu se tak stanou závazky vůči státu, které mají být vypořádány v rámci reorganizace.

Zůstatková účetní hodnota podniku je zhruba 95 milionů korun a tvoří ji převážně prostory nutné k zachování provozu. Pohledávky firmy jsou z velké části nedobytné. Podle předsedy představenstva Pavla Krenka se podnik nachází ve složité, nikoli však neřešitelné situaci. Zákazníci jsou podle firmy ochotni odebírat výrobky i v případě úpadku řešeného reorganizací.

Výroba v ČKD Kutná Hora byla v půlce září dočasně zastavena. Důvodem byla změna ve vedení společnosti, podle personálního ředitele Jiřího Skývy nebylo možné na předchozí fungování kontinuálně navázat. Poté se výroba obnovila. ČKD Kutná Hora dříve ovládal ukrajinský miliardář Konstantin Ževago. Podle prohlášení firmy ve Sbírce listin je nyní jediným akcionářem ČKD Kutná Hora společnost Hollandsche IRS B.V. se sídlem v Rotterdamu.