Poté, co cyklista Lance Armstrong upadl v nemilost a po přiznání k dopingu utrpěl velké finanční ztráty, nad vodou ho drželo jediné: investice do sdílené taxislužby Uber. "To mou rodinu zachránilo," prohlásil v rozhovoru s Andrewem Sorkinem v televizi CNBC.

Bývalý cyklista v roce 2009 svěřil k investicím 100 tisíc dolarů (2,28 milionu korun) společnosti Lowercase Capital a většina z těchto prostředků šla právě do Uberu. Jeho hodnota v té době činila 3,7 miliardy dolarů, zatímco, dnes, kdy se chystá vstoupit na burzu, se Uber cení na 120 miliard. Armstrong odmítl říci, kolik mu investice vynesla, prohlásil jen, že číslo je "příliš dobré, než aby to byla pravda".

Lance Armstrong se přiznal k dopingu 18. ledna 2013 v televizním rozhovoru s Oprah Winfreyovou. V šokujícím rozhovoru uvedl, že podváděl i při všech sedmi svých triumfech v proslulém závodu Tour de France a za důvod, proč užíval zakázané látky, označil "bezohlednou" touhu po vítězství. K dopingu se přiznal až čtvrt roku poté, co přišel o všechny tituly z nejslavnějšího cyklistického závodu světa.

Armstrong musel v soudních sporech zaplatit více než 20 milionů dolarů. Nejdražšímu soudnímu sporu se pak vyhnul mimosoudní dohodou s americkou vládou, že za dlouholetý doping zaplatí náhradu škody ve výši pěti milionů dolarů. Federální úřad přitom mohl v očekávaném soudním procesu žádat až 100 milionů dolarů.

