Čínský telekomunikační gigant Huawei od středy čelí skandálu se zadržením své globální finanční ředitelky Meng Wan-čou. Kanadská policie ji zatkla na žádost USA, které dceru a pravděpodobnou nástupkyni zakladatele firmy Žen Čeng-feje podezírají z obcházení embarga na zákaz dovozu vybraného amerického zboží do Íránu a Severní Koreje. Pro druhého největšího výrobce mobilů na světě, který je zároveň předním dodavatelem telekomunikační infrastruktury, jde přitom už o druhý vážný problém v řadě.

V posledních měsících na Západě přibývá počet mobilních operátorů, kteří s Huaweiem odmítají spolupracovat na výstavbě nových mobilních sítí páté generace (5G). Důvodem je podezření, že firma takové sítě využívá ke špionáži pro Čínu, což bere vážně i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Jím připravované stanovisko by mohlo Číňanům zavřít dveře k miliardovým zakázkám na stavbu 5G sítí tuzemských mobilních operátorů, s nimiž by mohli začít do dvou až tří let.

Huawei je ze špionáže západními odborníky na kyberbezpečnost podezříván dlouhodobě, od letošního roku s ním proto nesmí spolupracovat mobilní operátoři z Nového Zélandu či Austrálie a podobný zákaz zvažují zavést také Němci. "Základním problémem je to, že ve vedení Huaweie je Žen Čeng-fej, který je bývalým vysokým důstojníkem čínské bezpečnostní služby. Existuje podezření, že v aktivních síťových prvcích zařízení Huaweie by mohla být takzvaná zadní vrátka. Díky nim je možné telefonní hovory v mobilní síti odposlouchávat," řekl HN Aleš Špidla, prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti.