Vánoce jsou pro prodejce klenotů jedním z hlavních vrcholů sezony. A nemusí se jednat jen o nákupy šperků, ale i celých firem.

Polské klenotnické firmy Apart a W.Kruk expandují do Česka, píše deník Rzeczpospolita. Zatímco W.Kruk jedná o nákupu některé z českých sítí, Apart už koupil síť Presence, která má více než dvacet obchodů - dva z nich už fungují pod polskou značkou a další se předělávají. "Plánujeme i internetový obchod, spustíme ho v roce 2019," řekla polskému deníku Helena Palejová, mluvčí Apartu.

Apart má v Polsku zhruba dvě stovky prodejen a soustřeďuje se na luxusnější zboží. Polský trh je pro podobné firmy už do velké míry plný, takže se dívají po investicích v zahraničí a český a slovenský trh jsou pro ně zajímavé. "I když je Česko bohatší země než Polsko, prodejny mimo hlavní město Praha vypadají jako před dvaceti lety. Dobrá síť na tom trhu může zabodovat," tvrdí v deníku Rzeczpospolita nejmenovaný polský expert z oboru.

W.Kruk nechce po případném nákupu měnit zavedenou značku sítě a má zájem expandovat jak v Česku, tak na Slovensku. O investici v Česku ale zatím jen jedná. "Je to nadále otevřený proces, další informace možná budeme mít v prvním čtvrtletí 2019," řekl Grzegorch Pilch, šéf firmy VRG, majitel značky W.Kruk.

Předvánoční prodej je pro firmy z tohoto oboru klíčový. Polské klenotnické firmy chtějí posilovat svoji roli v Evropě. Podle údajů, které Rzeczpospolita zveřejnila, stoupl v roce 2017 vývoz polských klenotů o sedmnáct procent.