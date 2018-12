Až do pondělní půlnoci jednali evropští ministři dopravy o tom, jaké mzdy by měli do budoucna vyplácet svým řidičům kamionoví dopravci. Některé západní země EU prosazují, aby museli svým zaměstnancům platit vždy minimální mzdu té země, kterou řidič zrovna projíždí.

Proti tomuto návrhu se postavily nejen tuzemské firmy, ale také vláda, za kterou jel do Bruselu vyjednávat ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). I díky němu Rada EU zaujala mírnější postoj, který bude nyní prosazovat v rámci debaty s europoslanci. Ti by měli společnou pozici zaujmout buď ještě v polovině prosince, nebo v lednu. Změny mají být součástí takzvaného Balíčku mobility.

Podle návrhu Rady EU nebudou muset kamionoví dopravci ve většině případů počítat svým řidičům čas, který strávili za hranicemi. Minimální mzdu dané země nebudou muset firmy vyplácet v případě, že se jedná o exportní a importní přepravu. "Jedná se tedy o příklady, kdy řidič jede s nákladem třeba z Česka do Německa a zpět. Je pro nás velmi důležité, že se směrnice nebude na tyto případy vztahovat," říká generální tajemník sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř.

Stejně tak řidičům kamionů nebudou jejich zaměstnavatelé muset upravovat mzdy v případě, že budou některou ze zemí EU pouze projíždět. Měnit mzdy budou muset naopak firmy, které vykonávají pravidelně vnitrostátní přepravu v jiné než své domovské zemi. Pokud by tak například český dopravce zajišťoval přepravu zboží mezi dvěma německými městy, musel by svých zaměstnancům vyplácet přinejmenším minimální německou mzdu. Podle Hromíře však takzvanou kabotážní přepravu vykonává jen malé množství českých firem.