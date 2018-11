Minoritní akcionáři sdružení kolem kritika současného vedení firmy ČEZ Michala Šnobra podali hned v úvodu páteční valné hromady energetické společnosti protest proti programu jednání a valnou hromadu záhy opustili.

Šnobr ve svém vystoupení uvedl, že jako kvalifikovaní akcionáři požádali soud, aby je pověřil svolat ji v rozsahu, jak chtěli. Kritizoval mimo jiné to, že ČEZ na pořad jednání nezařadil diskusi o případném prodeji hnědouhelné elektrárny Počerady, která firmě patří. ČEZ už dříve uvedl, že přijal na pořad valné hromady všechny body, které právně mohl.

Šnobr také vyzval generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše, aby se do pondělí distancoval od svých slov, že páteční valná hromada je nadbytečná.

Pokud tak neučiní, vyzve dozorčí radu společnosti, aby přezkoumala jeho kompetenci vést firmu. Minoritní akcionáři kolem ekonoma a poradce investiční skupiny J&T Šnobra chystají na pondělní odpoledne tiskovou konferenci, kde chtějí představit další postup.

"Skutečný důvod obstrukcí ze strany ČEZ nadále nechápu. Dnes mohlo být vše vyřešeno. Představenstvo mohlo v průběhu valné hromady odmítnout na cokoliv odpovědět, pokud by se cítilo ohrožené. Pokud si jsou jisti podporou státu, tak by byl jednoprocentní akcionář přehlasován a byl by konec," napsal na svém Twitteru Michal Šnobr.

Valná hromada ČEZ se poprvé koná na popud minoritního akcionáře. Iniciovali ji právě menšinoví vlastníci sdružení kolem Šnobra. Tématem jednání, které začalo v 11:00, je mimo jiné strategie firmy nebo opční program, který mohou manažeři ČEZ využít na nákup akcií společnosti. V obou záležitostech navrhují minoritní akcionáři změnu stanov společnosti.

Některé další navrhované body týkající se opčního programu firma na pořad jednání akcionářů nezařadila. Podle Šnobra vedení ČEZ nezařazením části požadavků minoritních akcionářů program valné hromady znepřehlednilo a zůstalo z něj torzo. "Program valné hromady byl změněn do té míry, že v podstatě kromě návrhu na odvolání a volbu členů dozorčí rady není na této valné hromadě o čem jednat," řekl při odchodu z jednání HN Šnobr.

Program valné hromady byl podle něj změněn zcela nezákonně. "Je zcela nepřijatelné, aby se představenstvo ČEZ pasovalo do role arbitra, který rozhoduje o programu valné hromady, o který žádají akcionáři," zdůraznil. Valná hromada i po odchodu lidí kolem Šnobra pokračuje, dotazy kladou další minoritní akcionáři. Díky účasti zástupců ministerstva financí, prostřednictvím kterého vlastní stát 70 procent akcií firmy, je hromada nadále usnášeníschopná.

Česká pobočka ekologické organizace Greenpeace zveřejnila před valnou hromadou ČEZ studii, podle které dvě z pěti energetických firem, které nejvíce znečišťují ovzduší nad Evropou, jsou české. Na druhé příčce žebříčku ve studii se umístil Energetický průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského a na čtvrté ČEZ. Greenpeace následně uspořádala happening před budovou v Praze na Pankráci, kde se akcionáři ČEZ sešli. Zhruba šest aktivistů z Greenpeace příchozím rozdávalo letáky, ve kterých je upozorňovali, že podnikání firmy negativně působí na životní prostředí a na zdraví lidí.

