Předposlední listopadový pátek byla pražská Sněmovní ulice plná policistů. Ti během jednání Poslanecké sněmovny o vyslovení nedůvěry kabinetu premiéra Andreje Babiše chránili zákonodárce před protivládními demonstranty. Protestující se sešli na nedalekém Malostranském náměstí, odkud hlasitě vyzývali Babiše k rezignaci.

Skrz policejní ochranu přece jen několik desítek opozičních aktivistů nakonec proniklo. Dostali se do budovy naproti parlamentu. Naštěstí pro české zákonodárce neměli tito lidé o krizi na české politické scéně, vyvolané údajným zavlečením premiérova syna na Krym, ani tušení. Byli to protivníci prezidenta Vladimira Putina, kteří ve stejné době jednali na konferenci ruské exilové organizace Otevřené Rusko.

Hlavním účastníkem konference byl zakladatel Otevřeného Ruska Michail Chodorkovskij, dřívější ropný magnát a nyní nejznámější ruský politický exulant. Pro pětapadesátiletého Chodorkovského, který žije od konce roku 2013 převážně v Londýně, nebyl pobyt v domě obehnaném policií, kde poskytl exkluzivní rozhovor HN, Respektu a deníku Aktuálně, ničím novým. Má s tím dlouholetou zkušenost.

Chodorkovského ulice pod policejní ochranou

V březnu 1999, čtyři roky před svým zatčením a uvržením na deset let do vězení, přihlížel Chodorkovskij jako hlavní akcionář ropné společnosti Jukos tomu, jak moskevští policisté a členové soukromé ochranky najaté Jukosem obklíčili ulici v centru hlavního ruského města. Cílem bylo ochránit setkání spoluvlastníků firmy před částí nespokojených menšinových akcionářů. Jedním z nich byl i Kenneth Dart, dědic miliardového majetku po americkém výrobci polystyrenových kelímků. Aby se vyhnul placení daní v USA, vzdal se Dart na začátku 90. let amerického občanství. Část svých peněz investoval do menších ropných firem v Rusku, o jejichž kontrolu usilovaly také velké místní společnosti včetně Chodorkovského Jukosu.