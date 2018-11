Dánská energetická společnost Orsted hodlá do roku 2025 investovat do zelené energie přes 30 miliard dolarů (689 miliard korun). Cílem firmy je stát se v budoucnosti jednou z velkých firem zaměřených na obnovitelné zdroje energie, která povede globální přechod od fosilních paliv k zelené energii. Orsted je nyní světovou jedničkou v rozvoji větrných elektráren na moři a do roku 2025 by kapacita výroby jeho větrných elektráren na moři měla stoupnout na 15 gigawattů (GW).

Loni přitom Orsted předpokládal, že do konce roku 2025 bude kapacita výroby elektráren firmy 11 až 12 GW. Do roku 2030 pak chce firma dále zdvojnásobit kapacitu na více než 30 GW.

"Očekáváme, že globální trh obnovitelné energie se do roku 2030 více než ztrojnásobí," uvedl v prohlášení generální ředitel Henrik Poulsen. Mezi hlavní trhy firmy patří Německo, Británie a Dánsko, Orsted však usiluje také o expanzi na Tchaj-wan a do USA. Firma letos koupila americké společnosti Deepwater Wind a Lincoln Clean Energy, které se zaměřují na větrné elektrárny na moři i pevnině.

"Naší ambicí je vytvořit přední severoamerickou společnost v oblasti obnovitelné energie," dodal Poulsen.

Z celkové investice, která v dánských korunách činí 200 miliard, má 75 až 85 procent putovat do větrných elektráren na moři. Zbývající peníze chce investovat do věrných elektráren na pevnině, napsala agentura Reuters.

Instalovaná kapacita větrných elektráren po celém světě loni dosáhla 539 GW. V Česku loni podle České společnosti pro větrnou energii (ČSVE) celková instalovaná kapacita větrných elektráren činila 309,1 megawattu (MW). Největší elektrárnou v Česku podle instalovaného výkonu je Jaderná elektrárna Temelín: má dva bloky, každý s kapacitou 1055 MW.