Společnost Apple zažívá těžké časy. V posledním čtvrtletí její prodeje zaostávaly za očekáváním, a firma proto rozhodla, že čísla o prodaných zařízeních přestane zveřejňovat. Tržní hodnota kvůli tomu spadla pod bilion dolarů a pozici Applu jako nejhodnotnější světové firmy ohrožuje konkurenční Microsoft.

Aby toho nebylo na technologický gigant málo, Nejvyšší soud ve Spojených státech tento týden rozhoduje v případu Apple v. Pepper, který se týká obchodu s aplikacemi App Store. Ten Apple instaluje do všech svých iPhonů, iPadů i iPodů a je to pro uživatele jediná cesta, jak do svých zařízení aplikace dostat. Podle žaloby tím ale Apple drží monopol na trhu a porušuje tak federální antimonopolní zákony, píše server Quartz. Pokud soud žalobcům vyhoví, budou výrazně ohroženy příjmy Applu.

Vývoj cen akcií společnosti Apple: