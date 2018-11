Necelé čtyři měsíce poté, co se společnost Apple stala první americkou veřejně obchodovanou firmou, jejíž tržní kapitalizace překonala hranici jednoho bilionu dolarů (22,9 bilionu korun), začíná být jeho pozice jedničky mezi americkými firmami podle tržní kapitalizace v ohrožení. Již brzy by ho mohl na tomto místě vystřídat Microsoft. Napsala to agentura Reuters.

V pondělí akcie Applu posílily o 1,35 procenta a tržní kapitalizace firmy činila 814 miliard dolarů. Po oficiálním ukončení obchodování však akcie klesly až o 1,77 procenta, protože americký prezident Donald Trump řekl listu The Wall Street Journal, že by mohl uvalit cla na dovoz notebooků a mobilních telefonů z Číny, včetně iPhonů.

Akcie Microsoftu po oficiálním ukončení obchodů klesaly jen o 0,35 procenta. Tržní kapitalizace firmy tak dosahovala rovněž 814 miliard dolarů. V pondělí firma posílila o více než tři procenta.

Obchodování po uzavření trhů je často proměnlivé a objem obchodů je nižší, než při oficiální obchodní seanci. To pohyby zkresluje.

Akcie technologických firem v posledních měsících poškodily obavy investorů z růstu úrokových sazeb a dopadů obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou. Apple však ztrácí mnohem víc než jiné firmy ze Silicon Valley. Od 1. ledna, kdy varoval, že jeho tržby v hlavním předvánočním nákupním období zřejmě budou nižší, než čekají analytici, akcie oslabily o 23 procent. Celosvětová poptávka po chytrých telefonech v posledních letech zeslábla a pro Apple je tak obtížné zvýšit příjmy.

Apple překonal v tržní kapitalizaci Microsoft v roce 2010. Výrobce softwaru Windows v té době bojoval s nízkou poptávkou po osobních počítačích, částečně kvůli prudkému růstu chytrých telefonů taženému právě iPhony.

Od roku 2014, kdy se generálním ředitele Microsoftu stal Satya Nadella, firma snížila svoji závislost na softwaru Windows pro osobní počítače a stala se velkým hráčem v oblasti služby cloud computing, tedy poskytování služeb či programů vzdálenými servery dostupnými z internetu. Nyní je Microsoft na tomto trhu dvojkou za firmou Amazon.

Microsoft se největší americkou firmou podle tržní kapitalizace stal již v roce 1998. Tuto pozici si držel až do začátku roku 2000, kdy splaskla takzvaná internetová bublina, což přineslo pád řady akcií technologických firem až k nule a krach mnoha firem.