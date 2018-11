Jen pár týdnů dělilo letos Teslu o krachu. V nedělním rozhovoru pro HBO to přiznal její generální ředitel Elon Musk. "Šílené finanční krvácení", jak situaci nazval, souviselo s problémy s produkcí nového Modelu 3. Na jejich řešení prý Musk pracoval nonstop sedm dní v týdnu a v továrně i spal. "Nikdo by neměl tolik hodin trávit prací. Bylo to velmi bolestivé," uvedl Musk.