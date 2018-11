Jeho firma Lasvit funguje už 11 let. Za tu dobu dodala mnoho unikátních světelných plastik, kinetických svítidel a dalších designových kousků ze skla do královských paláců, noblesních hotelů nebo na jachty miliardářů.

Vlastní sklářskou značku založil Leon Jakimič poté co se osamostatnil na Preciose. Byť s mottem Bohemian Perfection, stále ji vede z Hongkongu, kde i s rodinou žije. Potkali jsme se s ním během jeho krátké podzimní návštěvy Česka. I když měl trochu problémy s kolenem, statečně se postavil na centrkurt pražské Sparty a předvedl, jaký je tenista. Tie-break v rámci natáčení dalšího dílu videopořadu Endorfiny pak s přehledem vyhrál.

Ostatně kdysi chtěl být profesionální hráč, z kurtů se dobře zná s Radkem Štěpánkem, jeho firma vyrábí trofeje například pro turnaj ve Spojených arabských emirátech – Mubadala World Tennis Championship. I dnes Jakimič v Hongkongu jednou týdně chodí na večerní manažerskou ligu. Není proto překvapením, že se stal jasným vítězem našeho krátkého mače.

O své firmě a taky tenisu si dokonce natočil regulérní film s názvem Breakpoint. Ten by mohl být brzy poté až dokončí kolečko po oborových filmových festivalech i v běžné distribuci.

Když pak padne dotaz na to, co je v Lasvitu nového, odpověď ukáže, jaký je Jakimič pro to, co dělá, "srdcař". Mluví o tom, že chce dělat svět kolem nás krásnější - místo aby řekl, co třeba jen letos Lasvit zvládl: úspěch na milánském Design Weeku, znovu trofeje pro vítěze Tour de France, plastiky osobností včetně Františka Křižíka v budově Butterfly v pražském Karlíně, plastika Sea Motion v resortu Atlantis Sanya v Číně, instalace v Dubai Mall nebo skleněné obří pampelišky na singapurském letišti Changi.