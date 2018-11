Centrum technologického pokroku v kalifornském Silicon Valley se proměnilo v údolí omluv. Přeborníkem v sypání si popela na hlavu se stali vrcholoví manažeři a zakladatelé Facebooku. Na to, aby investoři přestali prodávat akcie provozovatele největší globální sociální sítě, ale omluvy nestačí.

Naposledy se omluvil šéf komunikačního oddělení Facebooku Elliot Schrage. Jeho proviněním byla očerňovací kampaň, kterou provozovatel největší globální sociální sítě vedl proti svým kritikům a kterou nedávno popsal deník New York Times v článku s anglickým titulkem „Delay, Deny and Deflect“, jenž by v češtině mohl být „Zdrž, zazdi a zakopej“.

„Udělali jsme chybu. Omlouvám se, že jsem vás zklamal,“ uvedl Schrage v tiskovém prohlášení, které společnost Facebook vydala tento týden. Schrage a jeho tým najali PR společnost Definers. Jejím úkolem bylo pro firmu připravit krizovou komunikaci s americkými politiky a veřejností v době, kdy se ukázalo, že Rusko zneužilo služeb Facebooku k tomu, aby ovlivnilo výsledek amerických prezidentských voleb v roce 2016. Ruští vládní představitelé toto nařčení opakovaně odmítli. Američtí vyšetřovatelé však už zadrželi nebo vydali zatykač na několik osob ruského původu pro podezření ze špionáže proti USA ve prospěch Ruska.

Podle Schrageho zašla společnost Definers a s ní spřízněné firmy dál, než si Facebook přál. PR experti se pustili do očerňování vybraných kritiků Facebooku, mezi které patřili například příznivci liberálně smýšlejícího filantropa a finančníka George Sorose. Marketingoví experti k tomu využívali články a reportáže v médiích zaměřených na konzervativní čtenáře či diváky nakloněné Republikánské straně. Najaté PR agentury se na Sorose, který neskrývá svou náklonnost k americké Demokratické straně, zaměřily po jeho proslovu na lednovém Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu. Soros v něm označil Facebook a další technologické firmy, včetně společnosti Alphabet provozující vyhledávač Google, za „hrozbu pro společnost“. Podle Sorose jsou tyto firmy odhodlané ve snaze proniknout na trh v Číně – poslední velké zemi, kde zatím nepůsobí – zajít tak daleko, že by mohly přispět k nastolení totalitní kontroly nad lidstvem, kterou si nedokázali představit ani autoři dystopických románů Aldous Huxley či George Orwell.

Facebook ovšem není jediná firma ze Silicon Valley, jejíž manažeři se omlouvají za chyby svých společností. Dara Khosrowshahi, který loni převzal vedení provozovatele taxi aplikace Uber, pravidelně vyráží na „I’m sorry” turné po světě, během kterých se omlouvá za prohřešky svého předchůdce Travise Kalanicka. Ve snaze docílit rychlého růstu podílu na trhu neváhal Kalanick jednat agresivně s podřízenými i konkurenty. Během jeho působení ve firmě se provalilo, že docházelo k sexuálnímu obtěžování některých zaměstnankyň jejich mužskými nadřízenými a že se to vedení Uberu snažilo ututlat.

V četnosti prohřešků a omluv nicméně zatím vede Facebook. K omluvě šéfa oddělení komunikace se přidala Sheryl Sandbergová, výkonná ředitelka firmy a Schrageho nadřízená. Nejvýše postavená žena ve Facebooku přiznala, že měla na práci komunikačního odboru lépe dohlédnout.

Už v dubnu se přitom za pochybení, kvůli kterým došlo ke zneužití osobních informací desítek milionů uživatelů Facebooku, omlouval před zákonodárci v americkém Kongresu sám zakladatel sociální sítě Mark Zuckerberg. „Byla to moje chyba a je mi to líto,“ řekl tehdy.