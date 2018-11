Automobilka Škoda Auto musí v době největší poptávky po autech zpomalit výrobu ve svých závodech. Někteří dodavatelé totiž nestíhají firmě včas posílat potřebné díly. "Z důvodu nedostatečných dodávek ze strany některých dodavatelů dochází v současné době v závodě Kvasiny k úpravám výrobního programu. Společně s dodavateli pracujeme na opatřeních, která povedou k rychlému vyřešení současné situace," řekla HN mluvčí závodu Kvasiny Martina Gillichová.

Podle odborářů je nouze především o čerpadla do motorů a výfukové systémy. Společnost však musela v poslední době řešit výpadky i dalších komponentů. Omezení výroby se konkrétně dotkne jedné z montážních linek, na které se kompletují vozy modelu Superb. Zaměstnancům do konce roku odpadne každý týden jedna směna, a to v sobotu odpoledne. Zpomalení výroby se částečně dotkne také modelů Fabia a Rapid.

Škoda chce výrobu naplno obnovit ještě letos. Přestože se nejedná o velký výpadek a továrny kvůli omezení na některých linkách vyrobí jen o několik desítek až stovek aut méně, než kolik by jich zvládly vyprodukovat za plného provozu, pro automobilku se přesto jedná o komplikaci. Škoda už nyní nezvládá vyrábět tolik aut, kolik by jich dokázala prodat. Poptávka ze strany kupců je enormní. Podle předsedy představenstva společnosti Bernharda Maiera by automobilka zvládla prodat až o 200 tisíc aut více, než kolik jich ročně zvládne vyrobit.