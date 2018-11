Zatímco loni koruna po skončení umělého oslabování posílila vůči euru o přibližně pět procent, letos je zatím dvě procenta v mínusu. Stejně tak ztrácí i vůči americkému dolaru. Důvodem je zejména dění na světových finančních trzích.

"Vedle zpřísňování měnové politiky v USA, jež vede k oslabování eura vůči dolaru a zároveň má negativní dopad na středoevropské měny, jsou zde obavy z obchodních válek, nejistoty ohledně brexitu či zpomalení hospodářského růstu v eurozóně," vypočítává Radomír Jáč, hlavní ekonom investiční společnosti Generali Investments CEE. "Výrazný vliv mělo také dění okolo Turecka a ve výčtu těchto faktorů by šlo dále pokračovat," dodává.

Roli podle něj hrají také velké spekulativní pozice, které zahraniční investoři nahromadili během zmíněného oslabování kurzu nad hladinou 27 korun za euro, v očekávání jejího posílení po jejich konci. "Tyto pozice zde stále jsou, což je samo o sobě pro korunu na cestě k jejímu posílení určitou brzdou."

HN: Ekonomové i investoři očekávali, že hodnota české měny vůči euru letos poroste. Kurz se ale od jara pohybuje opačným směrem. Proč to tak je?

Na korunu a i na další středoevropské měny působí letos celá škála faktorů, jež mají, řekněme, rušivý vliv. Vedle zpřísňování měnové politiky v USA, jež vede k oslabování eura vůči dolaru - s negativním dopadem na středoevropské měny - jsou zde obavy z obchodních válek, nejistoty ohledně brexitu, zpomalení hospodářského růstu v eurozóně, v průběhu jara a léta mělo na trhy výrazný vliv dění okolo Turecka a ve výčtu těchto faktorů by šlo dále pokračovat.

HN: Ale některé zmíněné vlivy by měly působit hlavně na euro. Proč tedy oslabuje i koruna?

Ty věci jsou provázané. Jsou zde dva základní kanály. První z nich je čistě ekonomický: Když události světového dění dopadají na eurozónu a její hospodářský růst zpomaluje, tak je to negativní zpráva i pro středoevropské ekonomiky včetně české. Doléhá to na jejich exporty i růstový výhled, který se zhoršuje. Je to negativní pro korunu, oslabuje ale i forint, zlotý a další středoevropské měny.

Ten druhý faktor je pohyb eura vůči dolaru. Platí, že když se na globální sféře euru vůči dolaru nedaří, tak se většinou nedaří ani středoevropským měnám. Ty se často chovají jako satelit společné evropské měny. Pokud tedy byl někdo začátkem roku optimistický a sázel, že euro vůči dolaru posílí, očekával, že zároveň bude posilovat i zlotý, koruna a forint. Také předpokládal, že za těchto okolností budou posilovat ještě o trochu více než samotné euro. Když takhle sázka nevyšla, jsou středoevropské měny ještě více bity a zaostávají za očekáváním, jak vůči dolaru, tak vůči euru.

HN: Oslabují tedy i ostatní středoevropské měny?

Ano. Na konci minulého týdne činil pokles koruny vůči euru asi dvě procenta od začátku tohoto roku, u zlotého o tři procenta a u forintu o tři a půl procenta. Jejich oslabení je tedy dokonce o něco výraznější.