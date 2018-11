Existuje jedna inovace, která od základu mění podobu finančních služeb v celém hodnotovém řetězci, a to v retailovém i korporátním sektoru – umělá inteligence (artificial intelligence, AI).

Nejnovější data ukazují, že banky hodlají tento trend naplno využít. Podle agentury IDC utratí v roce 2018 banky v západní Evropě za aplikace kognitivního programování a AI tři miliardy USD. Ze závěrů její analýzy „Worldwide Semiannual Cognitive Artificial Intelligence Systems Spending Guide“ vyplývá, že 43procentní nárůst oproti roku 2017 vychází ze zvýšeného zájmu o používání AI v oblastech, jako jsou analýza podvodů, doporučování možností v prodejním procesu a automatizace IT. Také společnost Gartner předpovídá, že AI bude klíčová pro rozvoj technologických řešení díky dostupnější výpočetní síle, objemu, rozmanitosti a rychlé dostupnosti dat a pokroku v oblasti strojového učení.

Umí AI předpovídat budoucnost?

Pokud vám někdo dá věšteckou kouli, kde ji použijete? Obvyklá odpověď je předpovídání pohybu na burze. Pokud budete s alespoň 51procentní pravděpodobností vědět, že kurz akcie na burze stoupne a kdy k tomu dojde, pohádkově zbohatnete. Na tuto úlohu ale AI ještě nedorostla, v tomto oboru ještě neumí zcela nahradit člověka. Existují však i „jednodušší“ oblasti. Pokud budete vědět, že dojde k výpadku kritického informačního systému ve vaší firmě a kdy k výpadku dojde, můžete předejít velkým problémům, případně ztrátám. A na to AI již dnes použít lze.

Příkladem je naše řešení, kdy jsme s pomocí strojového učení schopni předpovídat se 75procentní úspěšností budoucí výpadek informačního systému. Určíme nejen kdy k výpadku dojde, ale i jaká bude intenzita incidentu. Řešení společnosti Trask solutions používá při monitorování klíčových produkčních IT systémů například přední výrobce automobilů, pro něhož je požadavek na stabilitu systémů naprosto zásadní. Firmy dnes s odhalováním chyb v produkčních systémech bojují s pomocí převážně lidské analýzy logů a dat z produkčních systémů, obvykle poté, co incident již nastal. Děje se tak za pomoci spolupráce lidí z více dodavatelských týmů, kteří se musí domluvit, a typicky po delší době někdo přizná, že chyba je v jeho řešení. Tato situace je těžko únosná kvůli časové prodlevě při zjišťování příčiny a zároveň zatěžuje vysoce kvalifikované pracovníky. Umělou inteligencí podporované monitorování klíčových procesů funguje jako nezávislá autorita, která rychle nasměruje řešitele k problematické komponentě.

Nový hlas bankovního poradce – ChatBot

V Trask solutions jsme vytvořili unikátního konverzačního robota neboli „chatbota“. Chatboti jsou významným trendem. Využívají je e-shopy, zavádí je i banky. Děje se to díky prudkému nárůstu počtu messagingových aplikací, zvláště na mobilních zařízeních, a rostoucí komoditizaci nabízených produktů. Tyto počítačové programy, které vychází z metody zpracování přirozeného jazyka, komunikují s uživateli běžným jazykem v prostředí textového online rozhovoru. Základní součástí chatovacího rozhraní je funkce porozumění dotazu položenému uživatelem.

Většina existujících řešení však předpokládá zpracování angličtiny. Pokud chcete hovořit českým jazykem, který je oproti angličtině komplikovanější, potřebujete sofistikovanějšího bota. Bot, který rozumí češtině, musí rozumět i všem pádům, synonymům, antonymům i slovům, která v různých kontextech mají různý význam – zkrátka celému bohatství mluvené i psané řeči. Bot následně musí pochopit, co se po něm chce, a určit, zda se s ním bavíte o rezervacích místností, o zůstatku na účtu, nebo o dopravní situaci.

Proto jsme v Trasku vytvořili unikátního a na poli českého jazyka bezkonkurenčního chatbota, který rozumí významu českých vět. Ostatní chatboti se chytají pouze klíčových slov. Náš chatbot vždy správně zjistí to hlavní – o čem se s ním bavíte. Rozpozná, co vás zajímá, s čím potřebujete pomoci, a zachytí i změnu v tématu rozhovoru. Z částí konverzace vybere klíčové pojmy, na jejichž základě pro vás připraví nejvhodnější odpověď. Naše řešení je postavené na výsledcích nejmodernějších modelů a vyhodnocení velkého množství dat, které neustále zdokonalujeme strojovým učením.

AI drtivě nastupuje v oblasti bezpečnosti

Objem investic do AI je zcela opodstatněný. AI řešení dnes odhalují nelegální zásahy do zákaznických účtů, odlišují standardní transakce od podvodných nebo umí odhalovat originály od padělků, což je opět jedna ze specialit poskytovaných Trask solutions. AI pomáhá zabránit jednání, které může firmě poškodit pověst nebo způsobit finanční ztráty. Podle průzkumu IDC se investice do AI pouze v regionu západní Evropy vyšplhají až na 10,8 miliard dolarů v roce 2022.

Očekává se, že nejvíce do AI bude investovat sektory výroby, finančních služeb a maloobchodu. Tato tři odvětví dnes v západní Evropě reprezentují 42 procent celkových investic do AI.

Trask solutions ZenID pozná falešnou identitu

Rychle rostoucí oblastí využití AI je odhalování podvodů týkajících se dokladů totožnosti, a padělků obecně. Kupříkladu aplikace Trask ZenID umí ověřit pravost dokladu a pracuje s pokročilým rozpoznáváním obličeje. Zkontroluje, zda na portrétu uživatele i na fotokopii dokladu je lidský obličej a zda jsou obličeje shodné. Dále podle vzhledu a ve vztahu k datu narození prověří, zda se shoduje udané pohlaví a věk.

Spolu s investovanými prostředky rostou i možnosti využití AI. V Trasku rozvíjíme řešení i pro konzervativní oblast řízení rizik s cílem s pomocí AI optimalizovat relevantnost scoringu. Právě probíhá pilotní projekt tohoto nového způsobu přímo v jedné bance, která je klientem společnosti Trask. Metoda bude po ověření v provozu k dispozici dalším zájemcům.

Výdaje podniků v regionu střední a východní Evropy do kognitivních technologií a systémů AI dosáhnou v roce 2018 téměř 84 milionů dolarů, což představuje meziroční nárůst o 41 procent. Analýza společnosti IDC ukazuje, že se tyto investice budou v příštích pěti letech zvyšovat v průměru o více než 40 procent ročně až na 247 milionů dolarů v roce 2021.

Jak blízko jsme k vytvoření Terminátora?

Situaci kolem bank a AI výborně shrnul Brit John Cryan, který čtvrtým rokem vede Deutsche Bank s jejími 100 000 zaměstnanci. Na nedávné tiskové konferenci řekl: „V naší bance máme lidi, kteří pracují jako roboti. Zítra budeme mít roboty, kteří se budou chovat jako lidé. A není podstatné, zda my jako banka se budeme těchto změn účastnit nebo ne, prostě to přijde. Smutná zpráva pro bankovnictví je, že nebude potřebovat zdaleka tolik lidí, jako dnes.“

V Trask solutions jsme se účastnili špičkově obsazené srpnové konference Human Level AI, která se konala v Praze. Z diskusí a příspěvků vyplynulo, že AI dnes plní téměř výhradně roli asistenta člověka. V Trasku se v tomto duchu soustředíme na specializované úkoly, na které dává smysl použít AI technicky i ekonomicky.

Pro mnohé firmy nebo jednotlivce představuje AI příležitost udržet se na trhu. Pro jiné bude nástup AI likvidační. Hrozí jim ztráta trhu, resp. zaměstnání. Bezpečnostní obavy z AI se na zmíněné konferenci snažila rozptýlit Hava Siegelmann, profesorka v oboru Computer Science, když v panelové diskusi řekla, že AI není nebezpečná, s poukazem na to, že jde přece „o pouhé zpracování dat“. Od programové manažerky DARPA, kterou zároveň je, zní tato věta kouzelně. Opačný názorový pól zastává jiný známý účastník panelové diskuse, profesor Roman Yampolskiy – navrhuje držet potenciálně nebezpečnou AI uzavřenou ve virtuálním vězení, v tzv. AI boxu. Dostatečně chytrá AI si ale jistě najde cestu jak se prohackovat z podobného vězení ven nebo jak obelstít své lidské strážce.

K vytvoření Terminátora jsme rozhodně blíže, než jsme byli v roce 1984, kdy stejnojmenný film James Cameron natočil. Užívejme si proto dnešní dobu, v níž AI stále řídíme my a učíme ji zefektivňovat naši práci.

Autor: Viktor Mulač, Trask solutions a.s.