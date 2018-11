Říjen byl co do počtu a objemu nově sjednaných hypoték nejen rekordním měsícem v letošním roce, ale i jedním z nejsilnějších měsíců v celé dosavadní historii.

Od 1. října přitom začala platit dosud nejtvrdší zpřísnění hypoték, jež bankám uložila ČNB. Maximální výše hypotéky ovlivňuje nejen hodnota nemovitosti, ale i výše žadatelova příjmu. Předchozí odhady očekávaly, že kvůli tomu zájem lidí o hypotéky výrazně klesne, protože nemovitosti jsou drahé a hypotéku nedostanou kvůli nedostatečnému příjmu.

Na první pohled je to paradox, vysvětlení je ale jednoduché. Žádosti podané na poslední chvíli ještě před zpřísněním podmínek banky zpracovaly až v říjnu. Vyplývá to z pravidelné měsíční statistiky Fincentrum Hypoindex, která sleduje skutečně poskytnuté hypotéky za jednotlivé měsíce.

V říjnu si Češi vzali hypotéky za více než 24 miliard korun a do bank si je přišlo sjednat celkem 10 590 lidí. Víc peněz na hypotékách si lidé vzali jen v listopadu 2016, kdy se také projevila snaha domluvit si hypotéku dříve, než skončila možnost půjčit si na celou hodnotu nemovitosti.

V říjnu však rostly nejen objemy a počty hypoték, ale i průměrná úroková sazba. Ta se podle Hypoindexu vyšplhala už na 2,66 procenta. Oproti září jde o navýšení o 0,09 procentního bodu, v porovnání se situací před rokem je to o 0,56 procentního bodu. Průměrné sazby se postupně zvyšují od konce roku 2016, kdy byly hypotéky rekordně levné – v průměru za úrok 1,77 procenta.

Teď podle analytiků začne zájem klesat, ve zbývajících měsících očekávají pokles až o třetinu. Důvodem jsou nejen poslední zpřísnění, ale i další očekávané zdražení hypoték. Spolu s růstem cen bytů se tak hypotéky stávají nedostupnými pro stále větší množství lidí.

Česká národní banka zpřísňuje podmínky od podzimu 2016, kdy nejprve zakázala stoprocentní hypotéky. V dubnu roku 2017 pak bankám uložila, aby neposkytovaly hypotéky nad 90 procent hodnoty pořizované nemovitosti, a navíc omezila i hypotéky nad 80 procent hodnoty nemovitosti. Těch banky mohou poskytnout jen do 15 procent z celkového objemu. Od letošního října musí navíc žadatel o hypotéku splnit i další podmínky. Výše celkového zadlužení žadatele nesmí překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu a současně jeho výdaje na splátky všech jeho úvěrů nesmí překročit 45 procent jeho měsíčního příjmu. Banky smí tyto hodnoty překročit jen výjimečně, a to jen do pěti procent ze všech poskytovaných hypoték.

Další vývoj hypotečního trhu ovlivní hlavně úrokové sazby bank, na které jsou lidé tradičně nejvíce citliví. V polovině listopadu se některé nabídkové sazby v bankách, například v České spořitelně a Hypoteční bance, už zvedly nad tři procenta.

Zdražování hypoték může pokračovat už brzy. "Další vývoj na hypotečním trhu opět ovlivní ČNB. Není vyloučeno, že ještě letos může pokračovat ve zvyšování své základní sazby, což je hlavní faktor v otázce, zda se nabídkové sazby ustálí okolo tří procent či výše,” uvedl Josef Rajdl, hlavní analytik Fincentra. Bankovní rada ČNB bude o své základní sazbě, od které se odvíjí úroky na úvěrech, jednat 20. prosince

zdroj: Fincentrum Hypoindex