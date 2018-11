Regulace technologického sektoru je nevyhnutelná, protože volný trh není schopen dostatečně chránit soukromí uživatelů. V rozhovoru na serveru Axios to uvedl generální ředitel americké technologické společnosti Apple Tim Cook.

"Obecně řečeno nejsem žádný velký fanoušek regulace," řekl Cook v rozhovoru, který byl odvysílán v neděli a z něhož cituje list Financial Times (FT). "Jsem velký zastánce volného trhu. Musíme si ale přiznat, když volný trh nefunguje. A tady nefunguje," dodal.

Cook již v říjnu ocenil nová pravidla Evropské unie na ochranu soukromí, známá pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Zároveň vyzval ostatní země, aby EU následovaly. Varoval také, že firmy používají osobní údaje jako zbraň ke zvyšování svých zisků.

Nová pravidla ochrany soukromí v EU vstoupila v platnost letos v květnu. GDPR má pomoci hájit práva občanů proti zneužívání jejich osobních dat. Týká se veřejných institucí i firem, které nakládají s osobními údaji svých klientů či zaměstnanců. Přináší také právo na výmaz poskytnutých osobních údajů z marketingových databází. Firmy bez souhlasu klienta nemohou ani sledovat jeho chování na internetu nebo prodávat či poskytovat zjištěná data dál.

"Je čas, aby vás (Evropskou unii) zbytek světa, včetně mé země, následoval," prohlásil v říjnu Cook. "My v Applu plně podporujeme komplexní federální zákon o ochraně soukromí ve Spojených státech," dodal. "Uživatelé by měli vždy vědět, jaká data a za jakým účelem jsou shromažďována," upozornil.

Cook již dříve podrobil kritice společnost Facebook po zprávě, že analytická firma Cambridge Analytica neoprávněně získala informace o desítkách milionů uživatelů této internetové sociální sítě a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa.

List The New York Times minulý týden informoval o pochybných praktikách, kterými se Facebook údajně snažil očernit své kritiky a konkurenty. Facebook si podle listu za tímto účelem najal mediální agenturu Definers, která vydala řadu článků, v nichž mimo jiné kárala Apple za "nechutné podnikatelské praktiky" a v nichž Cooka kvůli jeho kritice firmy Facebook označila za pokrytce. Facebook nicméně popřel, že by společnosti Definers za takovéto očerňování platil a ukončil s ní kontrakt, píše FT.