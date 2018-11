Americká technologická společnost Apple snížila výrobní objednávky na tři nové modely přístrojů iPhone, které teprve před nedávnem uvedla na trh. Poptávka po nich je totiž slabší, než se očekávalo, a rozhodnutí firmy nabídnout více modelů jí ztěžuje odhad, kolik bude od dodavatelů potřebovat součástek, napsal v pondělí list The Wall Street Journal (WSJ).

Apple před několika týdny šokoval investory, když snížil odhad prodeje na čtvrtletí, do něhož spadá vánoční prodej. To přimělo některé dodavatele, aby upozornili na slabý prodej nových iPhonů. Problematický byl především odhad prodeje iPhonu XR. Apple snížil jeho výrobní plán z původních téměř 70 milionů pro období od září do února zhruba o třetinu. A před týdnem firma informovala některé dodavatele o dalším snížení plánu výroby uvedeného přístroje, napsal WSJ.

Společnost zahájila prodej nejnovější generace chytrých telefonů iPhone XS a XS Max v září, prodej modelu XR pak v říjnu.

Akcie Applu od začátku listopadu už výrazně oslabily. Kromě snížení výhledu na čtvrtletí, které zahrnuje i vánoční sezonu, Apple totiž uvedl, že přestane zveřejňovat informace o počtu prodaných kusů svých výrobků. Negativně na kurz akcií zapůsobilo také oznámení o snížení výhledu ze strany některých jeho dodavatelů součástek.